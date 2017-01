Dompter Tom Brady: mission impossible pour les Falcons?

(98,5 Sports) - La jeune défensive des Falcons d'Atlanta a été l'une des meilleures de la NFL dans les dernières semaines de la saison. Est-ce suffisant pour arrêter le rouleau compresseur des Patriots et priver Tom Brady d'une cinquième bague du Super Bowl?

En quatre matchs en carrière contre les Falcons, le quart-arrière Tom Brady a fait à peu près tout ce qu'il voulait.

Il a complété 88 de ses 131 passes (67%) et lancé neuf passes de touché tout en étant victime d'une seule interception. On parle ici d'une cote d'efficacité de 115,7. Difficile d'en demander plus.

Le plus récent de ces quatre matchs remonte toutefois à 2013. C'était avant l'arrivée de l'entraîneur-chef Dan Quinn et du coordonnateur à la défense Richard Smith.

De son côté, Matt Ryan montre un dossier de 2-2 en quatre matchs en carrière contre les Pats. Il a complété 51 de ses 82 passes (62%) en plus de lancer deux passes de touché et d'être victime d'une interception. Une cote d'efficacité de 88,5... à des années-lumière de sa cote de cette saison, 117,1 - la meilleure de la ligue et la plus élevée du circuit depuis 2012.

Falcons ou Patriots? La réponse, le 5 février, à Houston.