Djokovic annonce que Andre Agassi sera son entraîneur à Roland-Garros

ROME — Dans une tentative de retrouver sa place au sommet du classement mondial, le Serbe Novak Djokovic unira ses efforts à ceux de l'Américain Andre Agassi. Djokovic a annoncé dimanche que Agassi oeuvrera à ses côtés à titre d'entraîneur lors des Internationaux de tennis de France, qui s'amorceront dimanche prochain.



≪J'ai parlé au téléphone avec Andre au cours des dernières semaines, et nous avons décidé de nous réunir à Paris. Donc, il sera là. On verra ce que l'avenir nous réserve.



≪Nous sommes tous deux excités de travailler ensemble pour voir où cela va nous mener, a renchéri Djokovic, qui célébrera son 30e anniversaire de naissance lundi. Nous n'avons aucun engagement à long terme. Nous voulons d'abord apprendre à nous connaître un peu à Paris. Il ne sera pas là pendant tout le tournoi, seulement un certain temps. Ensuite, nous verrons ce qui se passera.≫



Deuxième joueur mondial, Djokovic a mis fin à une longue association avec Marian Vajda et deux autres membres de son équipe — son préparateur physique Phil Gritsch et le physiothérapeute Miljan Amanovic — au début de mai.



Agassi, qui a pris sa retraite en 2006, a remporté huit titres du Grand Chelem en carrière, comparativement à 12 pour Djokovic.



≪Andre est quelqu'un pour qui je voue un très grand respect, en tant que personne et en tant que joueur. Il a vécu exactement tout ce que je vis. Sur le court, il comprend le jeu incroyablement bien. J'ai apprécié chacune des conversations que j'ai eues avec lui.



≪Mais également, il accorde beaucoup d'importance aux valeurs familiales, à l'implication auprès d'oeuvres caritatives. Il est un homme d'une grande humilité, très éduqué. Il est une personne qui pourra grandement contribuer à ma vie sur le court et à l'extérieur. Je suis emballé à l'idée de voir ce qui nous attend.≫



Cette association est la plus récente entre un joueur élite et un ancien grand nom du tennis masculin. Au fil des ans, le Britannique Andy Murray a travaillé avec le Tchécoslovaque Ivan Lendl, Rafael Nadal a fait appel à son compatriote espagnol Carlos Moya et le Japonais Kei Nishikori s'est tourné vers le Sino-Américain Michael Chang.



Entre 2013 et 2015, le Suisse Roger Federer a profité des conseils du Suédois Stefan Edberg.



De son côté, Djokovic a oeuvré étroitement avec l'ancienne gloire allemande Boris Becker pendant les trois dernières années. Les deux hommes se sont séparés l'an dernier. Quant à Vajda, il avait commencé à travailler avec Djokovic en 2006.



Djokovic a perdu son emprise sur le premier rang mondial au profit de Murray, après une léthargie qui a suivi son triomphe aux Internationaux de tennis de France l'an dernier.



Il a été éliminé au troisième tour des Internationaux de Wimbledon, dès la première ronde aux Jeux olympiques de Rio, a atteint la finale des Internationaux des États-Unis mais a de nouveau subi une élimination rapide lors des Internationaux d'Australie, en début d'année.



Bien qu'Agassi n'a encore jamais dirigé un joueur d'élite, Djokovic a fait remarquer que son passé sur le court et à titre de porte-parole du tennis ont suffi à le convaincre.



≪Il est une légende de notre sport. Il a fait sa marque dans ce sport pour toujours. Il a gagné tout ce qu'il est possible de gagner au tennis. Il a été un joueur révolutionnaire parce qu'il possédait ce charisme, cette approche du tennis et de la vie qui était très différente des autres. C'est la raison pour laquelle il était si intéressant.≫



Agassi a déjà commencé à dispenser certains conseils à son élève par téléphone.



≪Il a regardé mes matchs avec attention, surtout à la télé. Il connaît les joueurs, il connaît tous ceux contre qui j'ai joués au cours des dernières semaines. Nous avons discuté avant chaque match.≫