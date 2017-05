Dixon et Franchitti victimes d'un vol à main armée à Indianapolis

INDIANAPOLIS - Scott Dixon, le détenteur de la position de tête aux 500 milles d'Indianapolis, et Dario Franchitti, un ancien vainqueur de la course, ont fait l'objet d'un vol sous la menace d'une arme, dimanche, au service-au-volant d'un Taco Bell, a révélé la police.

Le rapport des forces de l'ordre précise que le vol s'est produit peu avant 22h, dimanche, au commerce de restauration rapide situé à moins d'un kilomètre du circuit d'Indianapolis, où Dixon s'était assuré quelques heures plus tôt de la première position sur la grille de départ en vue de l'Indy 500, dimanche prochain.



Le rapport ajoute que deux hommes ont pris la fuite après le vol et que la femme de Dixon était également dans le véhicule. Les agents ont ensuite arrêté deux garçons, âgés de 15 et 14 ans.



Dixon, un Néo-Zélandais, a gagné l'Indy 500 en 2008 et il a longtemps été le coéquipier au sein de l'équipe Chip Ganassi de Franchitti, un Écossais qui a pris sa retraite en 2013 après des victoires à Indianapolis en 2007, 2010 et 2012.