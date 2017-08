Dix retraits sur des prises pour Archer face aux Blue Jays

ST. PETERSBURG, Floride - Lucas Duda et Corey Dickerson ont claqué des circuits lors des deux premières manches et Chris Archer a retiré 10 frappeurs sur des prises pour permettre aux Rays de Tampa Bay de l'emporter 6-5 face aux Blue Jays de Toronto, mardi soir.

Jesus Colome a récolté son 37e sauvetage après avoir accordé des coups sûrs à Kendrys Morales et Steve Pearce, ce qui aurait pu égaler la rencontre en neuvième.

Duda a frappé son 23e circuit de la saison, son sixième avec les Rays, aux dépens de la recrue Chris Rowley en première manche, après que Norichika Aoki eut étiré les bras face à Archer. Dickerson a cogné sa 23e longue balle en deuxième manche, démarrant une séquence de trois points face à Rowler qui a permis aux Rays de prendre les devants 4-1.



Aoki a récolté un second point produit en claquant un ballon-sacrifice en cinquième après un double d'Ezequiel Carrera et un simple d'un point de Ryan Goins.



L'expulsion de Kevin Pillar par l'arbitre du marbre Chad Fairchild a permis à Carrera d'entrer en scène en troisième manche.



Josh Donaldson a claqué son 21e circuit de la saison face au releveur des Rays Tommy Hunter, en huitième manche. Il s'agissait d'un 11e circuit pour Donaldson lors de ses 20 dernières rencontres.



Miguel Montero a porté la marque à 6-5 grâce à un ballon-sacrifice en neuvième.



En six manches de travail, Archer a concédé trois points, dont un mérité, et quatre coups sûrs.



Rowley a accordé quatre points et cinq coups sûrs en trois manches et un tiers lors de son troisième départ dans les Majeures pour les Blue Jays.



Archer (9-7) et Rowley (1-1) se sont affrontés pour la deuxième fois en cinq jours. Aucun des deux n'a obtenu la décision dans la victoire des Blue Jays, jeudi dernier.