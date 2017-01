Deux ans de plus pour Al Montoya à 1,065M $ par année

(98,5 Sports) - MONTRÉAL - Le directeur général du Club de hockey Canadien, Marc Bergevin, a annoncé lundi une prolongation de contrat de deux ans pour le gardien Al Montoya, à raison de 1,065 millions $ par année.

Cette année, Montaya touchait un salaire de 950,00$.

En 11 matchs avec les Canadiens en 2016-2017, Montoya présente une fiche de 4-4-2, avec un jeu blanc. Le gardien de 6'02'' et 209 lb montre une moyenne de buts alloués de 2,74, et a bloqué 290 des 319 tirs qu'il a affrontés pour un pourcentage d'arrêts de ,909.

Âgé de 31 ans, Montoya montre un dossier de 59-44-20 en 147 matchs de saison régulière en carrière depuis ses débuts dans la LNH en 2008-2009. Il affiche une moyenne de buts alloués de 2,61 en carrière, un pourcentage d'arrêts de ,909 et six blanchissages. En carrière, Montoya a porté les couleurs des Coyotes de Phoenix, des Islanders de New York, des Jets de Winnipeg et des Panthers de la Floride.

Originaire de Chicago, Montoya a été sélectionné en première ronde, sixième au total par les Rangers de New York lors du repêchage amateur de la LNH en 2004. Il s'est joint aux Canadiens à titre de joueur autonome, le 1er juillet 2016.