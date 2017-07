Derek Gillespie et Raoul Ménard partagent la tête à l'Omnium du Québec

SAINT-GEORGES - Derek Gillespie a bien amorcé la défense de son titre avec un ronde de 62 (moins-8), jeudi, à l'Omnium du Québec, qui se tient au club de golf St-Georges.

Le seul hic, c'est qu'il n'est pas le seul à convoiter le prestigieux trophée. Il devra composer avec Raoul Ménard (Ange-Gardien), lui aussi auteur d'une ronde de 62.



Leurs pointages égalent ainsi le record du terrain établi l'an dernier par l'Américain Zachary Edmondson lors de l'Omnium Manac.



Gillespie et Ménard devancent six autres joueurs qui ont signé des cartes de 65, soit Marc-Étienne Bussières (Longchamp), Sonny Michaud (La Tempête), Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge), David Morland IV (Innisfil, Ont.), Vaita Guillaume (Caroline du Nord) et David Sanders (New Jersey).



Max Gilbert, le favori de la foule, a réussi une ronde de 68.