Denis Shapovalov, vedette pressentie à New York (vidéo)

(98,5 Sports) - Les organisateurs des Internationaux de tennis des États-Unis se servent du Canadien Denis Shapovalov pour mousser leur tournoi de qualification.

Dans un tweet publié lundi par les organisateurs, on revoit toutes les victoires du jeune canadien lors de la Coupe Rogers à Montréal il y a dix jours.

On peut lire : «Denis Shapovalov et sa magie montréalaise s’amènent au tournoi de qualifications du U.S. Open.»

En dépit de son émergence, Shapovalov, désormais 69e joueur mondial, doit passer par les qualifiations.