DeMar DeRozan inscrit 28 points et les Raptors battent les Nets 132-113

TORONTO - DeMar DeRozan a inscrit 28 points, Jonas Valanciunas a accumulé 14 points et 10 rebonds et ils ont aidé les Raptors de Toronto à vaincre les Nets de Brooklyn 132-113, vendredi.

Les Raptors ont amorcé le quatrième quart en marquant 11 points consécutifs pour mettre la victoire hors de la portée des Nets. Chacun des cinq joueurs partants des Raptors a récolté au moins 10 points.



Kyle Lowry a inscrit 20 points et Cory Joseph en a ajouté 16 en tant que réserviste.



Bojan Bogdanovic a été le plus productif chez les Nets avec 23 points, tandis que Brook Lopez a récolté 20 points et cinq aides. Les Nets ont encaissé un neuvième revers de suite. Ils ont aussi perdu leurs six derniers matchs face aux Raptors.