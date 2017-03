David Lemieux: Gagner un combat qu'il ne voulait pas vraiment

(98,5 Sports) - David Lemieux l'a répété à plusieurs reprises à l'entrainement, lundi matin, à Laval. Affronter Curtis Stevens n'était pas son souhait. S'il a finalement accepté de se mesurer à lui, c'est plutôt à la suite des demandes répétées de son adversaire et des amateurs.

Depuis déjà quelques années, Stevens cherchait à attirer l’attention de Lemieux via les médias sociaux. Mais avec des propositions comme celles d’affronter Gennady Golovkin, on peut comprendre la raison pour laquelle le camp de Lemieux ne donnait pas suite à ses demandes.

« Stevens avait beaucoup plus besoin de David que le contraire, a expliqué l'entraîneur de Lemieux, Marc Ramsay. En plus, il s’était incliné ou avait mal paru contre des boxeurs que nous avions clairement battus, comme Hassan N’Dam. »

Mais la situation a maintenant changé. Les bons combats sont difficiles à organiser et les bons boxeurs sont occupés. Lemieux s’est donc résigné à lui donner sa chance.

« Je vais l’affronter, car il semble que les amateurs veulent ce combat. Ce n’est pas un combat qui me fera énormément grimper au classement. On attendait seulement la réponse de la télévision et HBO semble aussi penser que ça fera un bon combat, ils nous ont donc donné ce que l’on voulait.»

« C’est vrai que ce n’est pas un combat qui le fera énormément monter, mais il y a quand même un titre d’aspirant obligatoire WBO à l’enjeu, a nuancé le promoteur d'Eye of the tiger, Camille Estephan. Si David performe bien, je suis confiant de pouvoir lui obtenir un combat de championnat du monde d’ici la fin de l’année. »

Un adversaire quand même détesté

Suite au point de presse de la semaine dernière, où les deux boxeurs se sont lancés plusieurs injures, il est clair que nous avons ici deux boxeurs qui ne s’aiment pas. Stevens n’a pas apprécié se faire ignorer si longtemps et compte faire payer le prix à Lemieux, qui semble tout de même prendre ce combat, un peu à la légère.

« C’est un combat qui me permettra de garder la forme, a-t-il déclaré en point de presse. »

Pourtant, Stevens est reconnu pour sa puissance et peut surprendre même les meilleurs boxeurs avec un coup bien placé. Mais Lemieux ne semble pas intimidé par les atouts ou même les insultes de son adversaire.

« Je me souviens de la dernière fois que j’étais autant motivé à battre un de mes adversaires qui avait trop parlé, c’était Delray Raines. Je lui avais cassé trois côtes et le nez aussi. Ça ne s’était pas bien passé pour lui. Mais j’ai pris de la maturité depuis. Les paroles ne m’affectent plus comme avant. »

Yves Ulysse sur la route pour la première fois de sa carrière

Ce sera la première fois en boxe professionnelle qu’Yves Ulysse fils aura la chance de se battre sur la route.

Samedi soir, sur la même carte que Lemieux à Verona dans l’État de New York, Ulysse affrontera Zachary Ochoa, un New Yorkais qui montre une fiche de 16-0.

Il y aura donc une fiche parfaite qui sera souillée à la suite de ce duel.

La bonne nouvelle c’est qu’Ulysse a quand même boxé sur la route, notamment en Inde, lors de sa carrière amateur.

Il se dit complètement rétabli de la commotion qu’il a subie contre Francisco Perez l’automne dernier, un combat qu’il avait tout de même réussit à gagner.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports