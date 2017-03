Curling: les Canadiennes commencent en force

PÉKIN, Chine - Le Canada a bien entamé le championnat mondial de curling féminin en s'imposant 9-3 et 6-2 devant la Chine et l'Allemagne, samedi.

Rachel Homan et son groupe ont prévalu devant les équipes de Bingyu Wang et Daniella Jentsch.



Entamant le tournoi face aux Chinoises, l'Ontarienne a notamment inscrit quatre points au deuxième bout, en route vers une avance de 5-0 après quatre bouts.



Contre les Allemandes, Homan a réussi deux points dès le premier bout. Puis, avec sa bande aux contrôles 3-2 après cinq bouts, elle a ajouté un point à chaque bout jusqu'au huitième.



Les Canadiennes dominent le tableau avec une fiche de 2-0, mais plusieurs équipes ne jouaient qu'une fois samedi. Le Canada va rejouer dimanche, contre les Russes.



Emma Miskew, Joanne Courtney, Lisa Weagle et Cheryl Kreviazuk complètent la formation canadienne.



«Le premier jour d'un championnat majeur est toujours un peu épuisant, a dit Courtney. Il y a la cérémonie d'ouverture, qui allonge la journée. Vous essayez de bien lire la glace, de vous familiariser avec les pierres et de prendre un certain rythme, tout simplement. Il y a ausi le décalage horaire, 12 heures. Cela dit, nous sommes très satisfaites de la journée.»



Lors des autres premiers matches, l'Écosse a battu les États-Unis 9-8, tandis que la Suède a défait l'Italie 7-4. Plus tard, la République tchèque a eu raison du Danemark, 6-5, la Russie a vaincu la Corée du Sud, 9-6, et les États-Unis ont battu la Suède, 10-8.