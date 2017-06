Coupe Rogers: Auger-Aliassime aura la chance de jouer devant les siens

MONTRÉAL - Les amateurs montréalais sont assurés de voir l'étoile montante Félix Auger-Aliassime au stade Uniprix cet été, le Québécois ayant reçu un laissez-passer pour le tableau principal du volet montréalais de la Coupe Rogers.

Auger-Aliassime, l'Ontarien Denis Shapovalov et le Britanno-Colombien Vasek Pospisil ont reçu des laissez-passer pour le tournoi, qui sera présenté du 4 au 13 août.



Avec également le top-44 de l'ATP, les amateurs sont conviés à un tournoi qu'on souhaite magique, selon le qualificatif choisi mercredi par le directeur du tournoi, Eugène Lapierre.



Champion junior à Flushing Meadows l'an dernier, Auger-Aliassime vient de remporter un tournoi Challenger pour la première fois de sa carrière. Cette victoire lui a permis de gagner quelque cent places au classement mondial, le situant au 229e rang.



Shapovalov et lui seront en action le 8 août, la deuxième journée des matches du tableau principal. Auger-Aliassime, un natif de Montréal, fêtera alors ses 17 ans. Il y voit une très belle occasion de voir où il en est par rapport au niveau de jeu du top-50.

Le top 5 des joueurs à Montréal

Lapierre a annoncé mercredi la liste des joueurs et la programmation de la fiesta montréalaise du tennis, au stade Uniprix.



On prévoit accueillir l'actuel numéro 1 mondial Andy Murray et le reste du top-5: Rafael Nadal, Stanislas Wawrinka, Novak Djokovic et Roger Federer.



Lapierre a souligné le brio de Nadal et Federer cette année, tous deux ayant ajouté un titre majeur à leur palmarès: Melbourne dans le cas du Suisse, Paris pour l'Espagnol.



Le tableau inclut aussi l'Ontarien Milos Raonic, le numéro 7. Les amateurs verront également des vedettes montantes comme Alexander Zverev et Dominic Thiem, ainsi que de populaires vétérans comme Gaël Monfils et Juan Martin del Potro. Le tirage au sort sera effectué le 4 août.