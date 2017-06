Coupe Mercedes: la finale va opposer Lucas Pouille à Feliciano Lopez

STUTTGART, Allemagne - Feliciano Lopez a eu raison de Mischa Zverev 6-7 (2), 7-6 (4) et 7-5, samedi, accédant ainsi à la finale de la Coupe Mercedes.

L'Espagnol a battu l'Allemand en deux heures et cinq minutes.



L'un et l'autre ont réussi une quinzaine d'as, mais le seul bris du match est allé en faveur du vainqueur.



Ce sera un premier match ultime pour Lopez cette saison. Le vétéran de 35 ans a déjà remporté cinq trophées de l'ATP.



Lopez affrontera en finale Lucas Pouille, gagnant d'un duel français l'opposant à Benoit Paire, 7-6 (5) et 7-5.



Pouille a obtenu le seul bris de la rencontre et a prévalu de justesse pour les as, 13-11.



Pouille en sera à sa troisième finale en 2017. Après s'être incliné devant Jo-Wilfried Tsonga, à Marseille, il a triomphé devant Aljaz Bedene, à Budapest.