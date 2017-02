Coupe Davis: Shapovalov atteint l'arbitre, le Canada s'incline 3-2

OTTAWA ? La sensation canadienne de 17 ans Denis Shapovalov a appris une dure leçon dimanche, alors qu'il a atteint involontairement l'arbitre en chef avec une balle dans un geste de frustration, ce qui l'a forcé à concéder la victoire. Le Canada a donc perdu 3-2 son barrage de premier tour du Groupe mondial de la Coupe Davis face à la Grande-Bretagne.

Après avoir perdu les deux premières manches face à Kyle Edmund dans le match décisif, Shapovalov a été victime d'un bris de service dès le troisième jeu du troisième set. Souhaitant évacuer sa frustration, Shapovalov a sorti une balle de sa poche et l'a violemment frappée directement au visage de l'arbitre en chef.



Après avoir placé un sac de glace contre son oeil gauche, l'arbitre a pénalisé Shapovalov en le forçant à concéder le match, ce qui a mis fin à la confrontation du week-end.



Edmund menait 6-3, 6-4, 2-1 lors de l'incident.



La Grande-Bretagne accède aux quarts de finale du Groupe mondial et affrontera la France, qui a vaincu le Japon. Le Canada devra disputer un barrage éliminatoire pour conserver sa place dans le Groupe mondial en 2018.



Plus tôt dimanche, le Vancouvérois Vasek Pospisil avait défait Daniel Evans 7-6 (3), 6-4, 3-6, 7-6 (5) pour créer l'égalité 2-2.



La participation de Pospisil au match était incertaine puisqu'il a été ennuyé par un problème à un genou tout au long du week-end.



Evans, 45e au monde, a eu de la difficulté à maîtriser le service de Pospisil et c'est ce qui a fait la différence dans le match.



Pospisil, 133e au monde, a réussi 25 as contre sept pour Evans dans un duel qui a duré trois heures et 23 minutes.



Evans a semblé trouver un deuxième souffle en quatrième manche. Il a pris les devants 2-0, mais Pospisil a réussi quatre as pour remporter le troisième jeu. Tout s'est finalement joué au bris d'égalité.



Accusant un retard de 4-2, Pospisil a marqué quatre points consécutifs pour prendre les devants 6-4. Evans est revenu à 6-5 grâce à un as, mais Pospisil a répliqué avec un service gagnant pour fermer les livres.