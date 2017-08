Colon lance pendant plus de six manches et les Twins battent les Blue Jays 6-1

TORONTO - Bartolo Colon n'a donné qu'un point pendant plus de six manches alors que Jorge Polanco et Byron Buxton ont tous deux produit deux points, menant les Twins du Minnesota vers un gain de 6-1 contre les Blue Jays de Toronto, vendredi soir.

Les Twins (66-62), qui ont amorcé la soirée avec une avance d'un demi-match devant les Royals de Kansas City pour l'obtention du deuxième rang donnant accès au match éliminatoire de l'Américaine, ont évité de perdre une troisième partie de suite.



Les Blue Jays (60-68) se sont inclinés pour une sixième fois en sept matchs.



Colon (6-10) a concédé neuf coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers de travail. Le droitier de 44 ans à gagner ses deux derniers départs et quatre de ses cinq dernières sorties.



J.A. Happ (6-10) a lancé pendant six manches, allouant cinq points et huit coups sûrs. Il a retiré sept adversaires au bâton, mais il a encaissé un troisième revers consécutif.



Les Twins ont ouvert le pointage en troisième manche, à la suite d'un amorti sacrifice de Buxton qui a poussé Brian Dozier au marbre. Deux frappeurs plus tard, Polanco a claqué un double qui a produit un point, portant la marque à 3-0.



Justin Smoak est passé à l'histoire en fin de troisième. Il a cogné un circuit en solo et il a établi une nouvelle marque d'équipe pour le plus grand nombre de longues balles par un frappeur ambidextre (35). L'ancien record appartenait à Jose Cruz fils.



Les visiteurs ont néanmoins ajouté un point à leur avance en quatrième manche. Mitch Garver a frappé un triple et il a croisé la plaque sur un sacrifice de Max Kepler.



Les Blue Jays ont menacé dès leur tour au bâton quand Kevin Pillar a claqué un simple après un retrait. Nori Aoki l'a fait avancer jusqu'au troisième coussin grâce à un simple, mais Colon a retiré Ryan Goins et Darwin Barney pour mettre fin à la manche.



Les Twins ont pris les devants 5-1 quand Joe Mauer a touché le marbre en cinquième manche. Mauer a cogné un double, Buxton l'a fait avancer de 90 pieds à la suite d'un simple et Polanco a produit son deuxième point du match grâce à un sacrifice.



Buxton a couronné la victoire des siens en neuvième manche, poussant Chris Gimenez au marbre.