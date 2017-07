Cinq moments marquants de Markov avec le Canadien

MONTRÉAL - Andrei Markov et le Canadien de Montréal ont confirmé la fin de leur partenariat, jeudi, après 16 saisons. Entre son premier match en 2000 et son dernier en 2017, Markov a discrètement fait sa place parmi les grands défenseurs de l'histoire de l'équipe. Voici cinq moments marquants de la carrière de Markov avec le Tricolore:

Un premier match dans la LNH

Après avoir été repêché au 162e rang du repêchage de 1998, au sixième tour, Andrei Markov fait ses débuts avec le Canadien un peu plus de deux ans plus tard, soit le 6 octobre 2000, à l'âge de 21 ans. Il récolte une mention d'aide sur un but de Brian Savage dans un revers de 8-4 du Tricolore face aux Devils du New Jersey.



Une période productive



Markov connaît les saisons les plus productives de sa carrière après la campagne perdue par le lock-out de 2004-05. En 2008-09, il récolte 64 points en 78 matchs, alors que le Canadien est aussi mené par Alex Kovalev et Saku Koivu. Markov a toutefois connu l'un de ses meilleurs matchs en carrière le 14 janvier 2006, quand il récolte deux buts et deux aides en deuxième période d'une victoire de 6-2 face aux Sharks de San José.



Un honneur particulier



Montréal est choisie comme ville hôtesse du match des étoiles de la LNH en 2009, dans le cadre des festivités du centenaire de l'équipe. Les partisans se font plaisir et élisent quatre membres du Canadien au sein de la formation partante de l'équipe de l'Association de l'Est, soit Carey Price, Alex Kovalev, Mike Komisarek et, bien sûr, Andrei Markov.

Les quatre joueurs reçoivent de chaleureuses ovations à leur arrivée sur la glace et Markov se gâte en marquant un but tard en première période. L'Association de l'Est gagne éventuellement le match 12-11 en fusillade et le confrère de Markov, Alex Kovalev, est nommé joueur par excellence grâce à deux buts en temps réglementaire et un autre en fusillade.



Des blessures inquiétantes



Le 13 novembre 2010, Andrei Markov se blesse au genou droit pour une deuxième fois en l'espace de quelques mois quand il est plaqué maladroitement par Eric Staal, des Hurricanes de la Caroline. Markov s'était blessé au même genou le 30 avril précédent, sur une mise en échec de Matt Cooke, des Penguins de Pittsburgh.

La récupération est longue et difficile pour Markov, qui revient finalement au jeu le 10 mars 2012. Alors que tout le monde craint de voir un joueur fragile sur la patinoire, Markov ratera seulement deux matchs de saison régulière lors des quatre campagnes suivantes.



Un plateau important



Le 28 mars 2017, Andrei Markov récolte une aide dans une victoire de 4-1 face aux Stars de Dallas. Il rejoint ainsi Guy Lapointe au deuxième rang chez les défenseurs dans l'histoire du Canadien avec 572 points en carrière.

Sans le savoir à ce moment-là, les spectateurs présents au Centre Bell assistent au dernier point inscrit par Markov dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. L'ex-no 79 du Canadien occupe également la troisième place de l'histoire de la concession pour ce qui est des buts par un défenseur avec 119 en 990 rencontres.