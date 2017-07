Cinq joueurs au sommet du classement de l'Omnium canadien RBC

OAKVILLE, Ont. - Ollie Schneiderjans, Kevin Chappell et Matt Every ont surmonté une interruption du jeu de deux heures pour remettre une carte de 65 (moins-7), jeudi, et partager le premier rang du classement de l'Omnium canadien RBC.

Les trois golfeurs sont accompagnés au sommet par Brandon Hagy et Hudson Swafford, qui menaient la première ronde au début de l'après-midi.



Chappell et Every étaient jumelés pour ce début du tournoi et ils ont été propulsés en première position de façons bien différentes.



Chappell a réussi deux aigles lors de sa ronde alors qu'Every a réussi sept oiselets et il n'a commis aucun boguey.



Schneiderjans a lui aussi inscrit deux aigles à sa carte pour s'emparer du premier rang, tout juste avant que le jeu soit suspendu en raison de la noirceur.



Mackenzie Hughes est le Canadien le mieux classé alors qu'il se retrouve à égalité en 17e place après avoir joué 67. Ses compatriotes et réguliers du circuit de la PGA Graham DeLaet (68), Nick Taylor (69) et David Hearn (69) ont également conclu la première ronde sous la normale.



Le joueur amateur québécois Hugo Bernard s'est hissé à égalité au 87e échelon en vertu d'une ronde de 71.