Ciman s'est blessé avec l'équipe belge

(98,5 Sports) - Le défenseur belge Laurent Ciman s'est blessé au genou, samedi, lors du match de qualification entre la Belgique et la Grèce lors des qualifications pour la Coupe du monde de soccer.

On ignore toutefois la gravité de la blessure du joueur de l’Impact de Montréal.

L’équipe nationale belge a fait savoir via Twitter que Ciman et deux autres joueurs de la formation nationale rateront le match amical contre la Russie, mardi.

On voit dans le tweet que Ciman a été touché au genou. Mais est-ce une blessure légère ou plus grave? On l'ignore.

Ciman a disputé la rencontre contre la Grèce qui s’est terminée sur un verdict nul de 1-1. Il a été remplacé à la 84e minute.

L’Impact disputera son prochain match samedi, face au Fire de Chicago.