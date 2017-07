Chris Froome remporte le Tour de France

PARIS - Le Britannique Chris Froome a remporté le Tour de France pour une quatrième fois, dimanche, après la 21e étape gagnée sur les Champs-Élysées par le Néerlandais Dylan Groenewegen.

Froome, 32 ans, a triomphé avec 54 secondes d'avance sur Rigoberto Uran, de la Colombie. C'était pour lui une troisième consécration d'affilée. Il a aussi prévalu en 2013.

Froome n'a pas remporté d'étape cette année. À toutes fins utiles, il a réglé le débat en finissant troisième lors du contre-la-montre de Marseille, samedi.

Le Français Romain Bardet a alors glissé de la deuxième à la troisième place.

La 21e et dernière étape a été remportée par Dylan Groenewegen, des Pays-Bas.

Avant le départ des 103 km jusqu'aux Champs-Élysées, Froome discutait de tout et de rien avec le vétéran espagnol Alberto Contador, un double champion de l'événement.

Le Français Warren Barguil, meilleur grimpeur, échangeait des anecdotes avec l'Australien Michael Matthews, meilleur sprinter.

Les coéquipiers de Froome avec Team Sky se sont permis une flûte de champagne, cognant leurs verres avec Froome sous un ciel nuageux, en route vers la Ville Lumière.

Jacques Anquetil, Eddie Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain ont remporté la Grande boucle en cinq occasions.

