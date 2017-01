«Ceux qui nous haïssent vont continuer à nous haïr» - Eugenie Bouchard

(98,5 Sports) - Eugenie Bouchard a une façon attitude bien claire relativement à tous ceux qui la critiquent: elle les ignore.

C’est le constat qui ressort d’une entrevue que la Québécoise a accordée à Fairfax, publiée à l’aube des Internationaux de tennis d’Australie.

La Québécoise et l’Australien Nick Kyrgios ont un point de vue similaire sur la question.

« Oui, nous en avons parlé un peu entre nous », a confirmé Bouchard.

Bouchard et Kyrgios jouaient ensemble en double mixte aux Internationaux de tennis des États-Unis, avant que Bouchard ne fasse sa fameuse chute dans les vestiaires.

Elle et lui ont constamment été sous les feux de la rampe, pas toujours pour les bonnes raisons.

« Nous en sommes arrivés à la conclusion que ceux qui nous haïssent vont continuer à nous haïr («haters are going to hate»), a noté Bouchard. Et on ne va pas écouter ce qu’ils disent. »