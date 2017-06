Le point de presse de Lance Stroll

Chargement du lecteur ...

(98,5 Sports) -Le pilote québécois Lance Stroll a obtenu ses premiers points à sa 7e course en Formule. Même s'il ne dispose pas d'une des meilleures voitures inscrites au championnat, plusieurs observateurs commençaient à mettre en doute la pertinence d'envoyer en piste un pilote âgé de 18 ans.

C’est donc un Lance Stroll heureux et soulagé qui a livré ses commentaires aux médias après la course.

«Finalement on a tout mis ensemble et ç’a bien fonctionné, je suis vraiment content, a-t-il dit. On a cassé la glace. C’est spécial de le faire ici à Montréal devant tous mes fans, ma famille mes amis. …Ce sont mes premiers points, ce sera toujours dans mes souvenirs.»

Lance Stroll a d’ailleurs constaté pendant le défilé des pilotes avant la course à quel point le public montréalais était derrière lui.

Il a évidemment ressenti beaucoup de satisfaction lorsqu’il a franchi la ligne d’arrivée.

«J’étais vraiment content, a réitéré le jeune pilote. C’est pour ça qu’on continue à pousser, c’est pour des résultats comme ça. Des fois on a des journées difficiles, mais on fait ce sport pour ces feelings-là.»

Par ailleurs, Lance Stroll n’a pas l’impression que sa performance de dimanche est une preuve de son talent pour les sceptiques qui remettent en cause sa présence en Formule 1.

«Je m’en fous de ces gens-là, a-t-il affirmé. Je m’en fous de ça. Je suis juste content pour moi et pour mon équipe. Le reste, c’est juste du bruit. Les gens qui ne m’aiment pas, ils vont toujours trouver des excuses pour ne pas m’aimer. Je ne peux rien y changer.»

Stroll a parlé de la qualité de sa voiture qui lui a permis de mettre en valeur ses talents de pilote alors qu’il a été en mesure de faire plusieurs dépassements qui l’ont amené de la 17e position sur la grille de départ à la 9e place sur la ligne d’arrivée.

«Elle était vraiment bonne, toute la course, a raconté Stroll. Je savais que je pouvais faire mes dépassements. Quelques fois je voulais le faire un tour plus tôt, mais c’était trop de risques, alors on l’a fait au prochain. J’étais vraiment content.»

Le pilote Williams a aussi commenté la stratégie de course et le travail de son équipe.

«Je pense qu’on a bien fait avec un seul arrêt, a-t-il raconté. J’ai bien géré les pneus. J’ai eu un bon rythme. Oui c’était un effort d’équipe aujourd’hui.»

D’ailleurs Stroll a reçu un bel accueil à son retour dans le garage de l’écurie Williams après la course.

«Tout le monde était content, était heureux, a-t-il raconté. C’est dommage pour Filipe (Massa) ce qui s’est passé. Ç’aurait été bien deux voitures dans les points.»

Lance Stroll avait bien l’intention de fêter dignement ses premiers points avec sa famille et ses amis, dimanche soir.

L'équipe Williams fière du résultat de son jeune pilote

Twitter@WilliamsRacing