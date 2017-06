«Ce n'était pas du tout une prise de position politique» Wandrille Lefèvre

(98,5 Sports) - Le défenseur Wandrille Lefèvre de l'Impact de Montréal a été au centre d'une tourmente au mois d'avril, après avoir publié sur les réseaux sociaux une photo de lui avec un pistolet.

Outre la photo, le joueur de l’Impact avait écrit : « Depuis que Donald est au pouvoir… mieux vaut prévenir que guérir ». Ce que Lefèvre n’avait pas dit, c’est que l’arme qu’il tenait était un pistolet à air comprimé.

En conversation avec Mario Langlois aux Amateurs de sports, le défenseur de l’Impact qui a la double nationalité (française et canadienne) a commenté publiquement pour la première fois ce dossier qui a mis dans l’embarras son équipe et la Major League soccer (MLS).

« C’est sûr que ce n’était pas évident pour moi durant un certain nombre de jours, a souligné le joueur âgé de 27 ans. Vous le savez, il y a eu une tempête médiatique qui a été associée à cet événement-là qui est bien sûr malheureux et regrettable.

« Je m’en suis expliqué au club dans un premier temps, à la ligue ensuite, aux fans et à tous les observateurs en écrivant un communiqué que j’ai publié avant que le problème soit résolu. Ce n’était pas du tout une prise de position politique.

« Après, il faut me connaître aussi. Je comprends bien que si on ne me connaît pas, la question reste toujours de savoir à quel degré il faut prendre telle ou telle chose… Ceux qui me connaissent savent bien qu’il n’y avait aucune implication, qu’il n’y avait aucun lancement de débat.

« C’était juste une petite phrase comique comme je suis capable d’en faire dans un moment donné. J’étais dans un centre récréatif avec des jouets. Voilà, c’est tout. Ce n’était rien de plus, rien de moins. Pour moi, l’incident est clos. À la fin, on en est revenu comme on dit et on est passé à autre chose. »

D'ailleurs, Lefèvre assure que son temps d'utilisation au sein de l'Impact n'a rien à voir avec cet incident. Il note la qualité du travail de ses collègues au sein de l'Impact.

Écoutez le segment sur ce sujet à partir de 11:17