Castillo oeuvre pendant huit manches et les Reds battent les Marlins 6-4

MIAMI - Le lanceur recrue Luis Castillo a oeuvré pendant huit manches, Tucker Barnhart a produit trois points et les Reds de Cincinnati ont mis fin à une série de six défaites en battant les Marlins de Miami 6-4, dimanche.

Castillo (2-4) a accordé un point, trois coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer six frappeurs sur des prises. Il a eu le meilleur contre Dan Straily (7-7) — les deux droitiers avaient été impliqués dans un échange en janvier dernier.



Marcell Ozuna a cogné un circuit de trois points pour les Marlins en neuvième manche contre le releveur Raisel Iglesias. Les Marlins ont tout de même vu leur série de victoires être freinée à quatre.



Cubs 4 Brewers 2



Victor Caratini a appuyé John Lackey en frappant un premier circuit en carrière, une claque en solo qui a brisé l'égalité en septième manche, et les Cubs de Chicago ont défait les Brewers de Milwaukee 4-2.



Caratini a claqué un tir de Zach Davies (12-5) par-dessus la clôture au champ centre après un retrait en septième, ce qui donnait les devants 3-2 aux Cubs. Ces derniers ont gagné deux des trois matchs de l'importante série.



Les Cubs détiennent une avance de deux matchs et demi sur les Brewers au sommet de la section centrale de la Nationale.



Lackey (8-9) a accordé cinq coups sûrs en six manches, incluant un circuit de deux points à Domingo Santana en sixième manche. Il a retiré sept frappeurs sur des prises.



Braves 1 Phillies 2



Freddy Galvis a frappé un simple au champ droit avec les buts remplis en neuvième manche et il a offert une victoire de 2-1 aux Phillies de Philadelphie face aux Braves d'Atlanta.



Andrew Knapp a amorcé la neuvième avec un double aux dépens de Rex Brothers (1-2). Ce dernier a ensuite été remplacé sur la butte par Akeel Morris.



Morris a donné un but sur balles à Ty Kelly. Cesar Hernandez a déposé un amorti-sacrifice le long de la ligne du troisième but, mais il a finalement devancé le relais de Freddie Freeman, remplissant ainsi les sentiers.



Galvis a joué les héros en cognant le deuxième tir de Morris en lieu sûr dans la droite, permettant à Knapp de croiser le marbre. Les Phillies ont ainsi signé une quatrième victoire de suite.



La victoire est allée au dossier de Hector Neris (4-4), qui a blanchi les Braves en début de neuvième.



Rockies 10 Nationals 6 (1er match)



Charlie Blackmon a frappé quatre coups sûrs et marqué quatre points alors que les Rockies du Colorado ont malmené Erick Fedde à son premier départ dans les Majeures, en route vers une victoire de 10-6 face aux Nationals de Washington dans le premier match d'un programme double.



Blackmon a réussi quatre simples, tandis que DJ LeMahieu a frappé trois coups sûrs, dont deux doubles, et a marqué deux points. Nolan Arenado a ajouté trois coups sûrs et deux points produits à sa fiche.



Fedde (0-1) a accordé sept points, dont cinq étaient mérités, 10 coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches.



Choix de premier tour en 2014, Fedde a rempli les sentiers avant de provoquer un premier retrait en première. Gerardo Parra a ensuite cogné dans un double jeu, mais Blackmon a croisé le marbre sur la séquence. Ramiel Tapia a ensuite permis à LeMahieu de marquer à l'aide d'un simple, offrant une avance de 2-0 aux Rockies.



Kyle Freeland (11-7) a oeuvré pendant cinq manches. Il a accordé quatre points, dont trois étaient mérités, et neuf coups sûrs.



Diamondbacks 2 Cardinals 3



Lance Lynn a été solide durant six manches, Jose Martinez a claqué un circuit et a produit trois points et ils ont permis aux Cardinals de St. Louis de battre les Diamondbacks de l'Arizona 3-2.



Il s'agissait de leur cinquième victoire en sept rencontres.



Lynn (9-6), qui fut au centre de plusieurs rumeurs d'échange lors des derniers jours, a concédé deux points et quatre coups sûrs. Il n'a pas accordé plus de deux points mérités lors de ses six derniers départs.



Lynn a retiré les huit derniers frappeurs auxquels il a fait face pour conserver un dossier de 5-0 face aux Diamondbacks en carrière. Trevor Rosenthal a retiré trois frappeurs sur des prises en neuvième pour récolter son sixième sauvetage en huit tentatives.



Martinez a cogné un circuit de deux points en quatrième pour égaler la marque et a frappé un ballon-sacrifice en sixième pour permettre à Jedd Gyorko de marquer le point gagnant.



En cinq manches et deux tiers de travail, Taijuan Walker (6-5) a alloué trois points sur quatre coups sûrs. Il a retiré 10 frappeurs au bâton.



Pirates 7 Padres 1



Andrew McCutchen a claqué trois circuits pour la troisième fois de sa carrière et il a permis aux Pirates de Pittsburgh de vaincre les Padres de San Diego 7-1.



Appuyé par la performance de McCutchen, Gerrit Cole (9-7) a accordé cinq coups sûrs en sept manches de travail pour les Pirates.



C'était la deuxième fois seulement en huit rencontres que les Pirates réussissaient à l'emporter. Ils ont aussi mis un terme à la séquence de quatre victoires des Padres.



McCutchen a frappé 22 circuits jusqu'ici cette saison. Il a claqué un tir de Clayton Richard par-dessus la clôture en première manche. Il a répété la même chose contre la recrue Jose Torres en huitième manche, puis en neuvième, alors qu'il y avait deux retraits.



C'était la troisième fois de la saison qu'il frappait plus d'un circuit dans une rencontre et la 15e fois de sa carrière. Il a également effectué un bel attrapé en plongeant au champ centre en huitième.