Castillo a permis aux Orioles de l'emporter 7-5 face aux Blue Jays

BALTIMORE - Welington Castillo a frappé un circuit de trois points en septième permettant aux Orioles de Baltimore de vaincre les Blue Jays 7-5, samedi soir au Camden Yards.

Les Orioles affichent un dossier de 15-3 à domicile, le meilleur rendement dans les Ligues majeures, et pourraient compléter un balayage de trois rencontres dimanche. L'équipe s'est emparée du premier rang de la section Est de la Ligue américaine, à un demi-match devant les Yankees de New York qui se sont inclinés devant les Rays un peu plus tôt dans la journée.



«Nous sommes une équipe qui n'abandonne pas facilement, a raconté Castillo. Nous sommes un groupe qui peut vraiment faire tourner le vent rapidement dans une rencontre. Tous les joueurs sur cette équipe peuvent faire de petites choses pour nous ramener dans le match.»



Jose Bautista a donné les devants 5-4 aux siens en claquant un circuit de trois points aux dépens de Mychal Givens (5-0) en septième.



Les Orioles ont répliqué quelques instants plus tard. Chris Davis et Mark Trumbo ont frappé des simples, avant que Castillo cogne un solide coup par-dessus la clôture au champ gauche.



Danny Barnes (0-2) a concédé quatre coups sûrs et deux points lors de cette manche.



Il s'agissait de la deuxième soirée consécutive où Castillo jouait au héros. Vendredi soir, il a claqué un circuit en 10e manche pour donner la victoire à son équipe (5-3). Depuis son retour dans la formation après avoir été placé sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours en raison d'une tendinite à l'épaule droite, Castillo maintient une moyenne au bâton de .556, dont trois circuits et 10 points produits.



Darren O'Day a lancé une manche parfaite en huitième et il a mis la table pour Brad Brach, qui a récolté son neuvième sauvetage de la saison.



Manny Machado a claqué son 10e circuit de la saison sur un lancer de Mike Bolsinger, permettant aux Orioles de prendre les devants 2-1 en troisième. Trumbo a creusé l'écart 4-1 en frappant un circuit de deux points. En quatre présences au bâton, Trumbo a récolté trois coups sûrs et a ajouté un simple d'un point en première manche.



«Je l'ai vu frapper trois coups sûrs et quelques circuits et lorsqu'il connaît une mauvaise présence au bâton, c'est comme s'il n'avait jamais réussi à frapper une seule balle dans sa carrière», a révélé le gérant des Orioles Buck Showalter à propos de Trumbo.



Le 10e circuit de Justin Smoak a permis aux Blue Jays de réduire l'écart 4-2 en sixième face au partant Kevin Gausman, qui a alloué 10 coups sûrs en six manches de travail.



«Évidemment, j'ai concédé plusieurs coups sûrs, mais c'est comme ça parfois, s'est défendu Gausman. J'ai senti que mes adversaires n'ont pas frappé la balle avec aplomb, surtout au début de la rencontre. La défensive est venue à mon secours.»



Kevin Pillar était de retour avec la formation torontoise après avoir purgé une suspension de deux matchs pour avoir tenu des propos homophobes envers le lanceur des Braves d'Atlanta Jason Motte. Il a récolté deux coups sûrs.