Carrasco brille pendant huit manches et les Indians blanchissent les Rays 5-0

ST. PETERSBURG, Fla. - Carlos Carrasco a accordé un premier coup sûr seulement après deux retraits en septième manche, un simple à Logan Morrison, et il a aidé les Indians de Cleveland à battre les Rays de Tampa Bay 5-0, vendredi.

En juillet 2015, Carrasco était passé à une prise près d'un match sans point ni coup sûr à Tampa Bay, quand Joey Butler avait finalement cogné un simple après deux retraits en neuvième manche.



Cette fois, Carrasco a été intraitable jusqu'à ce que Morrison cogne la balle en lieu sûr au champ droit.



Aucun lanceur des Indians n'a réussi un match sans point ni coup sûr depuis le match parfait de Len Barker en 1981.



Carrasco (11-5) a enregistré une première victoire en six départs depuis la pause du match des étoiles. Il a accordé deux coups sûrs et deux buts sur balles en huit manches, en plus de retirer 10 frappeurs sur des prises.



Edwin Encarnacion a frappé son 23e circuit de la saison pour les Indians, qui ont inscrit tous leurs points en cinquième manche face à Jake Faria (5-3).



Twins 9 Tigers 4



Eddie Rosario et Max Kepler ont produit trois points chacun pour aider les Twins du Minnesota à remporter un sixième match de suite, 9-4 face aux Tigers de Detroit.



Rosario a claqué un circuit de trois points, volant aussi un cinquième but cette saison. Kepler a ajouté un circuit de deux points et un simple d'un point.



Rosario, Kepler et Joe Mauer ont obtenu trois coups sûrs chacun. Le premier frappeur Brian Dozier a marqué trois points.



Le gain est allé au releveur Ryan Pressly (2-2), qui n'a pas donné de coup sûr en une manche et un tiers.



Mikie Mahtook a frappé une longue balle pour les Tigers, vaincus six fois à leurs sept derniers matches.



Anibal Sanchez (3-3) a permis cinq points et huit coups sûrs en six manches.