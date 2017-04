Canadiens 2 - Rangers 0, 3e période

(98,5 Sports) - Claude Julien a décidé d'effectuer quelques changements à quelques heures du troisième match de la série opposant le Canadien de Montréal aux Rangers de New York. Pour ce match disputé au Madison Square Garden, Torrey Mitchell prend la place d'Andreas Martinsen, à l'aide droite, au sein du quatrième trio, et Brandon Davidson jouer à la place de Nikita Nesterov.

1re prériode

aucun but

Tirs au but: Canadiens 10 - Rangers 6

2e période

17:37 : En avantage numérique, Tomas Plekanec patine dans le cercle de mise au jeu du coté gauche, il passe à Brendan Gallagher posté sur la ligne de but à gauche du but. Gallagher passe sur réception dans l'enclave à Artturi Lehkonen qui décoche immédiatement son tir dans le haut du but de Lundqvist, 1-0 Canadiens

Tirs au but: Canadiens 10-12/22 - Rangers 6-6/12

3e période

07:32: En avantage numérique, Alexander Radulov entre chez les Rangers et passe à Galchenyuk posté à la gauche de Lundqvist. De l'autre côté Shea Weber est complètement libre et fait un appel du bâton. Galchenyuk patine vers l'enclave entre les deux cercles de mise au jeu passe à Weber, au milieu du cercle sur le flanc gauche; Weber tire sur réception avec puissance, le gardien des Rangers n'y voit que du feu 2-0 Canadiens

Avant-match

Alex Galchenyuk est de retour au centre du troisième trio, comme ce fut le cas à la fin du deuxième match disputé à Montréal, vendredi soir.

CANADIENS

Attaquants : Max Pacioretty- Philipp Danault – Alexander Radulov / Paul Byron – Tomas Plekanec – Gallagher / Andrew Shaw – Alex Galchenyuk – Artturi Lehkonen / Dwight King – Steve Ott – Torrey Mitchell

Défenseurs : Andrei Markov – Shea Weber / Jordie Benn – Petry / Nathan Beaulieu – Brandon Davidson

Gardiens: Carey Price - Al Montoya

Retraits: Andreas Martinson, Michael McCarron, Brian Flynn, Nikita Nesterov / Blessé: Alexei Emelin

RANGERS

Attaquants : Chris Kreider – Derek Stepan – Mats Zuccarello / Jimmy Vesey – Mika Zibenejad – Rick Nash / J.T. Miller – Kevinb Hayes - Michael Grabner / Tanner Glass – Oscar Lindberg – Jesper Fast

Défenseurs : Ryan McDonagh – Dan Girardi / Marc Staal – Nick Holden / Brady Skjei – Brendan Smith

Gardiens : Henril Lundqvist – Antti Raanta