Canadien 2 Devils 3 (troisième période)

(98,5 Sports) - Al Montoya est devant le filet du Canadien de Montréal, ce soir, dans un match que le Tricolore n'a pas le droit de perdre face aux Devils du New Jersey.

La rencontre est radiodiffusée à Cogeco Media dès 18h30, avec l'émission d'avant-match.

Il s'agira d'un premier départ depuis le 11 février pour Montoya. En 15 sorties cette saison, il a conservé un dossier de 7-5-3, une moyenne de buts alloués de 2,56 et un taux d'arrêts de 91,3%.

Il n'y aura pas d'autre changement à la formation, si bien que les attaquants Brian Flynn et Michael McCarron seront laissés de côté, comme ce fut le cas à Toronto samedi. Greg Pateryn a été échangé durant l'après-midi en retour de Jordie Benn, des Stars de Dallas.

Avec 74 points, le Canadien (33-21-8) s'accroche au premier rang de la section Atlantique, deux points devant les Sénateurs. Ces derniers ont toutefois deux matchs en mains.

Match défensif?

Les Devils (25-25-11) flirtent avec la respectabilité cette saison. Toutefois, les 11 revers en temps supplémentaire font mal. Pour eux, c'est la différence entre une participation aux séries et l'un des pires dossiers dans l'Association de l'Est.

Autre problème majeur au New Jersey: l'offensive: 28e du circuit Bettman avec une moyenne de 2,28 buts par match), les Devils ne tirent au but qu'en moyenne 27 fois par rencontre, « bon » pour le 30e et dernier rang dans la LNH.

Le Canadien vient au 23e rang du circuit avec 29 lancers en moyenne par rencontre.

Taylor Hall est le meilleur marqueur des Devils avec seulement 41 points, mais il n'a disputé que 51 matchs. Max Pacioretty montre 53 points, dont 29 buts, en 62 rencontres.

Le Tricolore a remporté ses deux premiers duels cette saison contre la formation du New Jersey : 5-2 le 8 décembre au Centre Bell et 3-1 le 20 janvier au Prudential Center.

Le film de la rencontre

Le jeu est for rapide dans les dix premières minutes de jeu, avec presque aucun arrêt. Sans trop de surprise, les deux équipes sont peu dangereuses. À mi-chemin de la période, on compte 5 tirs au but... au total.

La période, pas très enlevante, semblait se diriger vers une égalité de 0-0 quand une bourde défensive du Canadien permet à Kyle Palmieri de déjouer Montaya d'un tir précis avec 19 secondes à faire à la période. Le 19e but de la saison de Palmieri: 1-0 Devils.

Dire que le Canadien a un sentiment d'urgence en début de deuxième serait beaucoup dire. Et Alexei Emelin qui écope d'une pénalité à 4:02. Motoya est solide et le Canadien s'en tire sans casse.

Et on en reste là après 40 minutes de jeu. Le Canadien n'a que 16 tirs au but face aux Devils, qui en ont dirigé 22 vers Montoya.

Non seulement le Canadien n'est pas plus menaçant en début de troisième période, mais ce sont les Devils qui ajoutent à la marque quand un tir de John Moore, décoché dans la circulation lourde, touche la cible: 2-0 New Jersey.

Le Canadien réplique aussitôt. Comme dans 11 secondes plus tard. Un tir vif et précis d'Alexander Radulov cloue Cory Schneider sur place: 2-1 Devils. Le 15e but de la saison de Radulov.

Il y a eu plus d'action en 20 secondes au troisième tiers que lors des 40 premières minutes de jeu.

Phillip Danault accroche un attaquant des Devils et il est puni. Les Devils en profitent en inscrivant leur 3e de la rencontre. Celui-là pourrait faire mal: 3-1 New Jersey.

Peut-être pas... Le 30e but de Max Pacioretty permet au Canadien de revenir aussitôt à un but d'écart. Cette fois, après 43 secondes.

Motoya sauve la situation sur une échappée. Et Claude Julien le retire avec 1:34 à faire dans la période.

Plus de détails à venir...