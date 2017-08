Buxton démolit les Blue Jays à coups de circuit

TORONTO - Tout souriait à Byron Buxton, dimanche après-midi.

Buxton a frappé trois circuits pour mener les Twins du Minnesota vers une victoire de 7-2 contre les Blue Jays de Toronto.

«Il y a des journées comme ça, où tout semble fonctionner, a-t-il déclaré. Je voyais bien la balle, j'étais combatif et je ne ratais pas les lancers.»



Buxton a placé quatre balles en lieu sûr en cinq apparitions au marbre et il a produit cinq points. Il a été le seul joueur des Twins à ne pas avoir été retiré sur des prises. Les lanceurs des Blue Jays ont réussi pas moins de 17 retraits au bâton lors de cette rencontre.



«J'étais plus patient en début de match, hier, et j'aurais pu bien frapper certains tirs, a observé Buxton. Je me suis dit aujourd'hui que si un lanceur voulait me défier, j'allais être plus combatif.»



Il s'agissait du premier match de plus d'un circuit en carrière pour Buxton. Âgé de 23 ans, il est devenu le huitième joueur de l'histoire des Twins à claquer trois longues balles dans une même partie et le deuxième cette saison. Eddie Rosario avait réalisé l'exploit le 13 juin, contre les Mariners de Seattle.



Lors des trois affrontements de cette série contre les Blue Jays, Buxton a frappé sept coups sûrs en 13 apparitions au marbre et il a produit sept points.



«Il peut t'aider à gagner des parties de plusieurs façons. Avec ses jambes, avec un amorti, un circuit, avec sa défensive ou son bras, a indiqué le gérant des Twins, Paul Molitor. C'est amusant de regarder nos joueurs de talent se développer.»