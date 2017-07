Bryce Harper cogne deux circuits dans un gain de 5-0 des Nationals

CINCINNATI - Bryce Harper a cogné deux circuits et a produit trois points, vendredi, aidant les Nationals de Washington à l'emporter 5-0 face aux Reds de Cincinnati.

Stephen Drew et Anthony Rendon ont fourni des simples d'un point en première, puis Harper a fait le reste.



Le voltigeur de droite a frappé un circuit de deux points en troisième et une claque en solo en cinquième.



Gio Gonzalez (8-4) a espacé trois simples, un double et deux buts sur balles en huit manches et un tiers. Il a retiré six frappeurs sur des prises.



Matt Albers a rempli les buts en accordant trois simples, puis Matt Grace a récolté le sauvetage.



En quatre manche et un tiers, Tim Adleman (5-7) a permis cinq points, sept coups sûrs et trois buts sur balles.



Dodgers 6 Marlins 4



Yasiel Puig a cogné son deuxième circuit de la soirée en neuvième, alors qu'il y avait deux retraits, et la frappe de trois points a permis aux Dodgers de Los Angeles de vaincre les Marlins de Miami 6-4.



Il s'agissait de la septième victoire consécutive des Dodgers.



Corey Seager a également claqué un circuit pour les Dodgers (62-29), qui étaient à un retrait de la défaite à trois reprises avant de remporter 27 de leurs 31 dernières rencontres. Ils sont à 33 matchs au-dessus du ,500 pour la première fois cette saison.



Les Marlins menaient 4-3 lorsque Joc Peterson a frappé un simple face à A.J. Ramos (2-4), alors qu'il y avait deux retraits en neuvième. C'était le premier coup sûr des Dodgers depuis la cinquième manche.



Peterson s'est rendu au deuxième coussin sur un mauvais lancer, Yasmani Grandal a obtenu un but sur balles et les deux coureurs ont profité d'un autre mauvais lancer pour avancer sur les sentiers.



Puig faisait face à un compte de 1-2 avant de frapper une balle rapide de 94 miles à l'heure, un circuit de trois points.



C'était son 18e circuit de la saison, et la deuxième fois que Ramos ne réussissait pas son sauvetage.



Le partant des Dodgers Brandon McCarthy a alloué quatre points en quatre manches et deux tiers de travail, mais les quatre releveurs ont réussi à blanchir les Marlins. Josh Fields (5-0) a lancé une huitième parfaite et Kenley Jansen lui a succédé en effectuant trois retraits consécutifs pour obtenir son 22e sauvetage de la saison.



Cardinals 2 Pirates 5



Josh Bell a cogné un circuit de trois points contre Seung Hwan Oh en neuvième et les Pirates de Pittsburgh ont défait les Cardinals de St. Louis, 5-2.



Adam Frazier a frappé un double, puis Oh a donné un but sur balles intentionnel à Andrew McCutchen. Bell, une recrue, a ensuite envoyé une offrande de Oh (1-5) dans les gradins au-delà du champ gauche.



Bell a aussi claqué un simple d'un point en troisième. Il mène les Pirates avec 17 longues balles.



En début de neuvième, Felipe Rivero (4-2) n'a eu besoin que de sept tirs pour régler le cas des Cards.



Frazier a obtenu trois coups sûrs pour les Pirates, qui méritaient un sixième gain à leurs sept derniers matches.



Jedd Gyorko a réussi un circuit de deux points dans une cause perdante.



Rockies 2 Mets 14



Jacob deGrom a une fois de plus connu une sortie flamboyante, retirant 11 frappeurs sur des prises et les Mets de New York ont défait les Rockies du Colorado 14-2.



Il s'agissait d'un sixième gain consécutif pour deGrom.



Michael Conforto et T.J. Rivera ont cogné des circuits, Yoenis Cespedes a claqué quatre coups sûrs et deGrom a frappé deux simples pour les Mets, qui sont à 9 matchs et demi derrière les Rockies pour obtenir la deuxième place additionnelle en séries.



Les Rockies ont réalisé leur deuxième meilleur record avant la pause du match des étoiles, mais ont encaissé leurs plus grosses défaites de la saison, récoltant leur 14e revers en 19 matchs. Le frappeur vedette Nolan Arenado a quitté la rencontre plus tôt que prévu après avoir glissé sur un coussin.



Les Mets amorcent une séquence de 10 rencontres à domicile. Avec la date limite des échanges qui approche à grands pas, le directeur général Sandy Anderson a mentionné : ?Les choses doivent se passer excessivement bien pour nous, de manière réaliste, pour changer de direction.?