Britton établit une nouvelle marque dans l'Américaine et les Orioles gagnent 9-7

BALTIMORE — Zach Britton a établi un nouveau record de l'Américaine en réussissant un 55e sauvetage consécutif et les Orioles de Baltimore ont défait les Astros de Houston 9-7, dimanche. Britton a retiré sur des prises les deux premiers frappeurs de la neuvième manche avant de donner un but sur balles. Il a ensuite forcé George Springer à frapper un roulant qui a mis un terme à l'affrontement.



Britton a battu l'ancienne marque de Tom Gordon, qui avait réussi 54 sauvetages de suite avec les Red Sox de Boston, en 1998-99. Britton a amorcé sa séquence le 1er octobre 2015. Il a été parfait lors de 47 tentatives, la saison dernière, et il n'a saboté aucune des six avances des siens depuis le début de la campagne.



Le record des Majeures appartient à Éric Gagné, qui avait réussi 84 sauvetages consécutifs avec les Dodgers de Los Angeles, en 2002 et 2004. Les sauvetages sont devenus une statistique officielle en 1969.



Dans la victoire, Adam Jones a placé quatre balles en lieu sûr et il a produit un point. Mark Trumbo a quant à lui claqué une longue balle en septième manche pour créer l'égalité 7-7.



Le releveur Mychal Givens (7-0) est resté parfait en sept décisions cette saison, lui qui n'a accordé qu'un coup sûr en huitième manche.



Rangers 6 Rays 5



Rougned Odor a frappé deux circuits, dont un qui a précédé celui de Carlos Gomez en huitième manche, et les Rangers du Texas ont battu les Rays de Tampa Bay 6-5 pour compléter un balayage de trois duels.



La longue balle de deux points d'Odor aux dépens de Brad Boxberger (2-2) a créé l'égalité et deux lancers plus tard, Gomez a donné les devants 6-5 aux Rangers.



Joey Gallo a aussi cogné un circuit pour les Rangers, qui n'avaient pas balayé une série de trois matchs à Tampa Bay depuis juillet 1999. Adrian Beltre a frappé un triple et un simple et il s'est approché à 11 coups sûrs du plateau des 3000.



Matt Bush (3-4) n'a pas permis de point en septième manche et Jose Leclerc a enregistré un deuxième sauvetage malgré deux buts sur balles en neuvième.



Red Sox 2 Angels 3



Luis Valbuena a brisé l'égalité en cognant un circuit en solo en septième manche, Mike Trout et Andrelton Simmons ont également frappé une longue balle et les Angels de Los Angeles ont vaincu les Red Sox de Boston 3-2.



Valbuena a claqué un neuvième circuit cette saison lorsque la balle a atterri dans les gradins du champ droit.



Parker Bridwell (4-1) a accordé deux points mérités et cinq coups sûrs en sept manches au monticule. Bud Norris a inscrit un 15e sauvetage cette saison, allouant seulement un simple à Hanley Ramirez pour amorcer la neuvième. Xander Bogaerts s'est compromis dans un double jeu pour mettre fin à la rencontre.



Rick Porcello (4-13) a alloué trois points et cinq coups sûrs en huit manches. Il s'agissait de son 18e départ consécutif au cours duquel il lançait pendant au moins six manches. Il a retiré six adversaires au bâton et il a donné un but sur balles.



White Sox 4 Royals 5



Brandon Moss a claqué un double d'un point aux dépens de Tyler Clippard pour permettre aux Royals de Kansas City de l'emporter 5-4 face aux White Sox de Chicago.



Whit Merrifield, Jorge Bonifacio et Eric Hosmer ont cogné des circuits consécutifs face à Derek Holland en quatrième pour donner une avance de 3-0 aux Royals, et Merrifield a frappé une autre claque en solo en huitième aux dépens de Dan Jennings, pour égaler la marque 4-4.



Mike Moustakas a entamé la neuvième en frappant un simple face à Gregory Infante (0-1) et le coureur substitut Lorenzo Cain a avancé de 90 pieds sur un mauvais lancer. Clippard s'est amené au monticule comme releveur pour sa deuxième apparition depuis qu'il a été acquis des Yankees de New York, et Moss a frappé un double.



Kelvin Herrera (3-2)a retiré deux frappeurs sur des prises lors d'une neuvième manche parfaite. Les Royals ont remporté cinq matchs consécutifs, à la suite d'une séquence de sept défaites en huit rencontres.