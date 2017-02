Brandon Manning suspendu (vidéo)

(98,5 Sports) - Le défenseur Brandon Manning, des Flyers de Philadelphie, est suspendu pour les deux prochains matchs.

Manning a solidement mis en échec l'attaquant des Penguins de Pittsburgh, Jake Guentzel, samedi lors du match entre les deux équipes.

