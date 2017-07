Bob Bradley dirigera le club d'expansion Los Angeles FC, selon AP

LOS ANGELES - Bob Bradley deviendra le premier entraîneur-chef du Los Angeles Football Club, une équipe d'expansion de la MLS qui fera ses débuts la saison prochaine, selon ce qu'une personne au courant de la décision a mentionné à l'Associated Press.

La personne a parlé à l'AP sous le couvert de l'anonymat, jeudi, puisque le LAFC ne devrait pas annoncer la nouvelle avant vendredi.



Bradley est un ancien entraîneur de l'équipe nationale américaine et l'entraîneur américain qui a connu le plus de succès sur la scène internationale. Il est devenu le premier entraîneur américain à diriger une équipe de la Premiership anglaise la saison dernière, même si son règne à Swansea City a duré seulement 11 matchs.



Dans la MLS, Bradley a dirigé le Fire de Chicago, les MetroStars de New York et Chivas USA, avant de devenir le patron de l'équipe nationale américaine de 2006 à 2011.



Bradley a ensuite oeuvré en Égypte, en Norvège et en France, avant de passer à Swansea la saison dernière.