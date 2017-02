Blues 1 - Canadiens 0, 1re période

Michel Therrien explique son choix de gardien de but

(98,5 Sports) - Les Canadiens affrontent les Blues de St. Louis, ce soir au Centre Bell. Ce match est le premier de deux en l'espace de 24 heures pour la formation montréalaise.

1re période

03:49 :Al Montoya se jette sur la glace trop tôt et laisse tout le haut du but ouvert : Alex Pietrangelo ne rate pas l’occasion et tire du poignet dans le haut du filet 1-0 Blues

Formations

BLUES : Attaquants : Magnus Paajarvi – Alexander Steen – Vladimir Tarasenko / Jaden Schawrtz – Patrick Berglund – Dmitrij Jaskin / Kenny Agostino – Jori Lehtera – David Perron / Scottie Upshall – Ivan Barbashev – Ryan Reaves

Défenseurs : Jay Bowmeester – Alex Pietrangelo / Robert Bertuzzo – Kevin Shattenkirk / Joel Edmunston – Colton Parayko

Gardiens : Jake Allen – Carter Hutton

Retraits de la formation : Carl Gunnarsson, Nail Yakupov

CANADIENS : Attaquants :Brian Flynn – Philipp Danault – Alexander Radulov / Artturi Lehkonen – Alex Galchenyuk – Paul Byron / Sven Andrighetto – Tomas Plekanec – Andrew Shaw / Daniel Carr- Michael McCarron – Torrey Mitchell

Défenseurs : Alexei Emelin – Shea Weber / Andrei Markov – Jeff Petry / Nathan Beaulieu – Greg Pateryn

Gardiens : Al Montoya – Carey Price

Retraits de la formation : Max Pacioretty (virus), Nikita Nesterov, David Desharnais

Le capitaine du Tricolore Max Pacioretty était absent de l'entraînement matinal à Brossard. Il est affecté par un virus mais il est tout de même dans la formation contre les Blues.

Pacioretty est le meilleur pointeur du Canadien avec 27 buts et 21 mentions d'assistance en 56 parties.

Gallagher

D’autre part, les nouvelles sont plus encourageantes dans le cas de Brendan Gallagher. Ce dernier portait, pour la première fois depuis sa fracture à la main, un chandail «régulier» ce matin. Ceci signifie qu’il peut désormais jouer «contact» avec ses coéquipiers. Toutefois, il ne faisait pas partie d'un trio régulier pendant la séance d’entraînement.

S'il a déjà été exclu qu'il affronte les Blues, il pourrait être de retour à Boston. Gallagher n'a pas joué depuis le match du 4 janvier, contre les Stars de Dallas.

En 39 rencontres cette saison, l'ailier droit a amassé 18 points, dont six buts.

Montoya

Le réserviste Al Montoya gardera le filet du Canadien. C'est ce qu'a indiqué l'entraîneur-chef Michel Therrien à la conclusion de l'entraînement matinal des siens.

Montoya a un dossier de 7-4-3 avec une moyenne de buts alloués de 2,52 et un taux d'efficacité de ,915. Il a réussi deux jeux blancs, notamment à sa dernière sortie, perdue 1-0 en fusillade contre les Oilers d'Edmonton, il y a six jours.



Les hommes de Michel Therrien tenteront de remporter une première victoire devant leurs partisans depuis le 31 janvier. Ils avaient alors vaincu les Sabres de Buffalo par la marque de 5-2.

À leur dernier affrontement, les Canadiens (31-17-8) ont eu passablement de difficulté à signer la victoire face aux pauvres Coyotes de l’Arizona. Max Pacioretty, auteur de quatre points, a joué les héros en effectuant une belle passe à Alex Galchenyuk, qui a marqué en période de prolongation.

Price

Dimanche, le Tricolore jouera contre les Bruins à Boston avant de bénéficier d'une pause de cinq jours. Carey Price devrait normalement reprendre sa place pour cet affrontement.

Stastny

Quant aux Blues (28-22-5), le joueur de centre Paul Stastny pourrait rater le match. Celui-ci s'est blessé durant le match disputé contre les Maple Leafs, jeudi.

La formation américaine a gagné ses trois dernières parties.

(Avec La Presse canadienne)