Blue Jays: Troy Tulowitzki a subi des dommages ligamentaires à la cheville

TORONTO - L'arrêt-court Troy Tulowitzki, des Blue Jays, a subi des dommages ligamentaires à la cheville droite, a fait savoir dimanche le club torontois.

Les dommages ont été révélés par un test d'imagerie par résonance magnétique. La prochaine étape est de consulter un spécialiste du pied et de la cheville.



'Tulo' s'est blessé vendredi contre les Angels de Los Angeles, en voulant devancer un relais au premier coussin.



L'athlète de 32 ans a été placé sur la liste des blessés de 10 jours le lendemain.



Tulowitzki frappe pour ,249 en 66 matches, avec sept longues balles et 26 points produits.



Plus tôt dans la saison, il a dû passer du temps à l'écart en raison d'une blessure à l'arrière de la cuisse.