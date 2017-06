Blessée, Maria Sharapova se retire du tournoi de Wimbledon

Maria Sharapova s'est retirée des rondes de qualification du tournoi de Wimbledon en raison d'une blessure à la cuisse gauche.

Sharapova a annoncé samedi que la déchirure qu'elle avait subie lors de l'Omnium de Rome le mois dernier l'embêtait toujours et qu'elle ne pourrait pas participer à la saison des tournois sur gazon.



Détentrice de cinq titres majeurs, Sharapova avait reçu un laissez-passer pour l'événement à Birmingham en juin et elle devait participer aux qualifications de Wimbledon.



L'ancienne numéro un mondiale a récemment effectué un retour sur le circuit de la WTA après avoir écopé une suspension de 15 mois pour dopage.



Sa position actuelle au classement mondial ne lui permet pas d'avoir un accès direct aux tournois majeurs et elle s'était vu refuser une invitation pour les qualifications des Internationaux de France.