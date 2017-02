«Bergevin n'avait aucune autre alternative» - Ron Fournier

On en parle en ondes : Ron Fournier commente le congédiement de Michel Therrien. (8:17) Publié le mardi 14 février 2017 dans Le Québec maintenant Avec Paul Houde

(98,5 sports) - «C'est un éternellement recommencement, a déclaré Ron Fournier au micro de Le Québec maintenant animé par Paul Houde. Quand tu acceptes la job d'entraîneur-chef dans la LNH, tu es sûr d'être congédié, à part de rares exceptions. Est-ce que c'était prévisible? Oui.»

Selon le populaire animateur, qui est sorti de ses vacances pour commenter le congédiement de Michel Therrien, le directeur général Marc Bergevin avait trois options.

«Un, il laisse passer le temps, il parle à son personnel et il attend. Deux, il réagit en effectuant un échange, mais il n’est peut-être pas prêt, car les équipes adverses exigent trop et trois, il prend la décision la plus prévisible, la plus normale et il congédie son entraîneur-chef, a avancé Fournier. Les Islanders, les Bruins et les Blues ont procédé à des changements et ils présentent de bonnes fiches depuis. Neuf fois sur dix, les joueurs vont mieux performer.»

Selon le populaire animateur, la déclaration de Carey Price qui a dit, après la défaite à Boston dimanche, que l’équipe avait perdu son identité, n’est pas la cause du congédiement de Therrien.

«On peut interpréter cela de plusieurs façons. Mais perdre son identité, ça ne veut pas dire que le coach a perdu son vestiaire, a-t-il avancé. Michel a fait une maudite job cette année, car il manque des éléments importants dans cette équipe-là. Mais Bergevin n’avait aucune autre alternative, ce n’est pas Geoff Molson qui lui a demandé, c’est Marc qui s’est dit que pour relancer l’équipe, il devait en venir à cette conclusion.»

«Il est allé chercher le meilleur»

Au micro des Amateurs de sports, Fournier en a rajouté.

«Si Claude Julien n’avait pas été disponible, est-ce que Marc aurait fait le changement? Je ne suis pas sûr. Bergevin est allé chercher le meilleur», a dit Fournier à l’animateur Jérémie Rainville.

Selon Fournier, il n’y a aucun joueur dans le vestiaire qui s’est levé pour avoir la tête de l’entraîneur-chef.