Beltre atteint le plateau des 3000 coups sûrs (vidéo)

ARLINGTON, Texas - Adrian Beltre a atteint le plateau des 3000 coups sûrs en carrière, mais malgré tout, les Rangers du Texas se sont inclinés 10-6 face aux Orioles de Baltimore, dimanche.

Beltre est devenu le premier joueur originaire de la République dominicaine et le 31e joueur de l'histoire des Ligues majeures de baseball à accomplir cet exploit.



«Nous avons beaucoup de bons joueurs en République dominicaine et je suis fier d'être l'un d'entre eux», a déclaré Beltre, qui a mentionné que ce moment avait été d'autant plus spécial pour lui puisqu'il a pu le partager avec son père lors de la fête des Pères de la République dominicaine.



Âgé de 38 ans, le troisième-but des Rangers a écrit une page d'histoire en cognant un double au champ gauche en quatrième manche face à Wade Miley.



«C'est incroyable, a indiqué Jeff Bagwell, intronisé au Temple de la renommée en même temps que l'ancien joueur des Rangers Ivan Rodriguez, dimanche. C'est un joueur incroyable, l'un des meilleurs joueurs de troisième but de tous les temps. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut jouer blesser, il frappe des coups sûrs, il produit des points. C'est un très, très bon joueur.»



«Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont respectés universellement et qui sont aimés de tous, et ce qu'il fait sur le terrain est toujours sincère, a avoué le gérant des Orioles Buck Showalter durant la série. Je ne sais pas s'il y a un autre joueur qui obtient autant de respect de la part de ses adversaires... J'aime le regarder jouer.»



Beltre dispute une 20e saison dans les Ligues majeures. Le plateau des 3000 coups sûrs vient habituellement avec un billet pour le Temple de la renommée du baseball.



«C'est l'une de ces journées dont tu vas te rappeler toute ta vie en tant que Ranger», a déclaré le gérant Jeff Banister avant le match, faisant référence à son joueur comme étant l'un des prochains à être intronisé parmi les plus grands.



«Comme nous lui avons dit, il est tellement important pour cette organisation, pour cette équipe, un mentor pour tous les joueurs et les entraîneurs, a-t-il ajouté. Nous l'avons remercié de nous avoir permis de vivre cette aventure avec lui.»



Le seul autre joueur actif à faire partie du club sélect est le voltigeur des Marlins de Miami Ichiro Suzuki.



Jonathan Schoop et Welington Castillo ont cogné des circuits en cinquième manche pour permettre aux Orioles de prendre les devants 9-2. Castillo a également frappé un simple d'un point, le troisième accordé par Martin Perez (5-9) en quatrième.



En cinq manches de travail, Miley (5-9) a accordé deux points et quatre coups sûrs.