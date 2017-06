Bellinger mène les Dodgers à un 5e gain de suite

CLEVELAND - Cody Bellinger a frappé deux circuits et les Dodgers de Los Angeles ont gagné un cinquième match d'affilée, l'emportant 7-5 face aux Indians de Cleveland, mardi.

Bellinger a réussi une claque en solo et une de trois points. La recrue en est déjà à 17 coups de quatre buts, dans l'impasse au troisième rang de la Nationale.



Yasiel Puig a aussi cogné une longue balle pour les Dodgers, qui ont récolté 12 coups sûrs.



Clayton Kershaw (9-2) a donné deux points et six coups sûrs en sept manches.



Kenley Jansen a été sollicité pour un seul retrait et a signé un 12e sauvetage, après que Chris Hatcher ait alloué un circuit de trois points à Daniel Robertson. Il a mis fin au débat en retirant Jason Kipnis au bâton.



Roberto Perez a aussi frappé un circuit dans une cause perdante. Andrew Miller (3-1) a permis un point et deux coups sûrs en une manche et deux tiers.



Diamondbacks 7 Tigers 6



Un circuit de David Peralta en neuvième a permis aux Diamondbacks de l'Arizona de l'emporter 7-6 face aux Tigers de Detroit.



Paul Goldschmidt et Brandon Drury ont aussi frappé des circuits pour les D'Backs, qui ont failli bousiller une avance de 6-0.



La victoire est allé à Archie Bradley (2-1), tandis que Fernando Rodney a inscrit un 17e sauvetage.



Justin Wilson (2-2) a concédé le circuit de Peralta sur son premier tir en neuvième.



Les Tigers ont marqué tous leurs points en sixième, incluant un circuit de deux points de J.D. Martinez.



Mariners 7 Twins 20



Eddie Rosario a claqué trois circuits et a produit cinq points alors que les Twins du Minnesota ont pulvérisé les Mariners de Seattle, 20-7.



Les Twins ont établi une marque d'équipe avec 28 coups sûrs. Ils ont envoyé tous leurs frappeurs au marbre en troisième et en septième.



Max Kepler et Brian Dozier ont également frappé la longue balle, Eduardo Escobar a obtenu cinq coups sûrs et Jason Castro a produit quatre points.



Le Minnesota a amélioré sa fiche à la maison à 13-19.



Les 28 coups sûrs sont un sommet du baseball majeur depuis les 29 des Rangers du Texas dans un gain face aux Orioles de Baltimore, en 2007.



Christian Bergman (3-4) a été victime de neuf points et 10 coups sûrs en deux manches et un tiers. Jarrod Dyson a réussi un circuit en solo.



Rangers 4 Astros 2



Rougned Odor a frappé un circuit en solo nivelant le score en septième et à la manche suivante, sa claque de deux points a mené les Rangers du Texas vers un gain de 4-2 face aux Astros de Houston.



En huitième, il a donné suite au simple de Jonathan Lucroy en cognant la balle dans les estrades du champ gauche, aux dépens de Luke Gregerson (2-2).



Le releveur Jose Leclerc (1-1) a signé le gain, tandis que Matt Bush a obtenu un huitième sauvetage.



George Springer et Carlos Correa ont fourni des circuits en solo pour les Astros, qui ont perdu six de leurs huit derniers matches.



Orioles 1 White Sox 6



Matt Davidson a cogné un grand chelem pour propulser les White Sox de Chicago vers un gain de 6-1 face aux Orioles de Baltimore.



Jose Abreu a obtenu trois simples et a marqué deux fois. Derek Holland (5-6) a donné un seul coup sûr en six manches, espaçant huit coups sûrs.



Chez les Orioles, Alec Asher (2-5) a donné six points et six coups sûrs en cinq manches.