Beckie marque trois buts dans une victoire de 6-0 du Canada face au Costa Rica

TORONTO - Janine Beckie a marqué trois buts et Jordyn Huitema, âgée de 16 ans, en a enfilé deux supplémentaires pour permettre au Canada de donner une leçon au Costa Rica en les blanchissant 6-0 lors d'une rencontre amicale, dimanche.

La capitaine Christine Sinclair et la jeune Jessie Fleming ont tiré les ficelles de l'attaque, alors que l'équipe féminine canadienne a, à plusieurs reprises, fait mal paraître la défensive du Costa Rica.



Le Canada, classé au cinquième rang mondial, avait vaincu le Costa Rica (30e) 3-1, jeudi, dans un match au cours duquel les joueuses canadiennes ont raté plusieurs occasions d'enfiler l'aiguille. Elles avaient bombardé la gardienne adverse de 41 tirs, à Winnipeg.



L'entraîneur John Herdman souhaitait que ses joueuses soient impitoyables devant le but et elles ne l'ont pas déçu dimanche, devant les 20 628 partisans rassemblés au BMO Field.



Deanne Rose a également mené la charge pour le Canada, qui a pris les devants dans la deuxième minute et qui menait 2-0 après six minutes de jeu, 3-0 après 13 minutes et 4-0 après la 21e. C'était la première fois de son histoire que l'équipe prenait les devants par trois buts aussi rapidement. Le record précédent de 17 minutes avait été établi lors d'une déconfiture de 8-0 assénée au Singapour, en 2008.



Les Canadiennes menaient 4-0 à la mi-temps et la marque aurait très bien pu être de 7-0.



Avec une telle avance, le sentiment d'urgence était moins présent en deuxième demie et le Canada a semblé retirer son pied de l'accélérateur, jusqu'à ce que Huitema fasse son apparition sur le terrain.



La gardienne du Costa Rica a réalisé plusieurs arrêts clés lors de la deuxième demie pour tenter de mettre un terme à l'hémorragie.