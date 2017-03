Baseball: plus besoin de lancer pour un but sur balles intentionnel

NEW YORK - Le baseball majeur et l'association des joueurs ont annoncé une entente sur les buts sur balles intentionnels sans lancer, un changement qui entrait en vigueur jeudi.

Si un gérant signale une telle décision à l'arbitre au marbre, ce dernier indique au frappeur de se rendre au premier coussin.



Le commissaire Rob Manfred souhaitait davantage pour rendre les matches plus rapides, mais les joueurs se sont opposés à élever la limite inférieure de la zone des prises, à un chronomètre pour limiter le temps avant un lancer, et aussi à une limite sur le nombre de visites au monticule.



On a par contre établi à 30 secondes le temps alloué à un gérant pour décider s'il veut une révision vidéo. On veut que les arbitres prennent au maximum deux minutes pour statuer, mais cela est conditionnel.