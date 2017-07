Austin Hedges et Jhoulys Chacin mènent les Padres vers un gain de 2-1

PHILADELPHIE — Austin Hedges a produit le point de la victoire pour un deuxième match de suite, Jhoulys Chacin a lancé pendant six manches et un tiers et les Padres de San Diego ont défait les Phillies de Philadelphie 2-1, samedi. Carlos Asuaje a ajouté un triple d'un point pour les Padres, qui ont gagné cinq de leurs six dernières parties.



Maikel Franco a étiré les bras et Tommy Joseph a placé deux balles en lieu sûr pour les Phillies, qui ont perdu cinq matchs de suite et sept de leurs neuf derniers.



Chacin (8-7) a alloué un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles. Il a retiré six frappeurs sur des prises.



Aaron Nola (6-6) a égalé sa plus longue sortie en carrière en lançant pendant huit manches. Il a concédé quatre coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer neuf adversaires au bâton.



Brandon Maurer n'a pas donné de point en neuvième manche et il a enregistré un 19e sauvetage cette saison.



Mets 1 Cardinals 4



Paul DeJong a frappé un circuit parmi ses quatre coups sûrs et Adam Wainwright a signé un troisième gain en autant de départs pour permettre aux Cardinals de St. Louis de l'emporter 4-1 face aux Mets de New York.



Wainwright (10-5) a lancé durant six manches et deux tiers, veillant sur le monticule jusqu'en septième pour une troisième fois lors de ses quatre derniers départs. Trois des cinq coups sûrs qu'il a concédés sont survenus lors de la septième manche. Il a retiré sept frappeurs sur des prises, dont trois d'affilée en sixième.



Seung Hwan Oh a récolté son 18e sauvetage en 21 occasions. Matt Bowman a succédé à Wainwright en septième et Brett Cecil a lancé une huitième sans point.



DeJong a frappé quatre coups sûrs lors d'une même rencontre pour une première fois, cognant trois doubles en plus de son circuit. La recrue affiche une moyenne au bâton de ,625 (10 en 16) lors des cinq dernières rencontres.



Le circuit de DeJong en troisième, son deuxième en autant de matchs, a permis aux Cardinals de prendre les devants 1-0.



Braves 13 Nationals 0



Julio Teheran a été solide durant sept manches pour poursuivre sa dominance à l'étranger, Nick Markakis et Johnan Camargo ont tous les deux frappé trois coups sûrs, et les Braves d'Atlanta ont défait les Nationals de Washington 13-0.



Teheran (7-6) a concédé quatre coups sûrs, deux buts sur balles et il a retiré cinq frappeurs sur des prises afin de porter à 6-0 son dossier à l'étranger cette saison. Il a également produit trois points, un sommet en carrière. Il a frappé deux simples aux dépens de Stephen Strasburg, face à qui il a une fiche de 4 en 7.



Strasburg (9-3) a été atteint à la hanche par une balle frappée par Markakis en troisième et il a quitté la rencontre à la fin de la manche. Il a alloué sept coups sûrs et six points — dont trois mérités — lors de sa sortie la plus courte de la saison.



Markakis a frappé son quatrième circuit de la saison pour les Braves, tandis que Matt Adams a ajouté son 14e.



Les Braves ont remporté deux de leurs trois dernières rencontres pour s'approcher à huit matchs et demi des Nationals de Washington et du sommet de la section Est de la Ligue nationale.



Pirates 4 Cubs 2



Gregory Polanco a cogné un circuit de deux points en sixième manche et Ivan Nova a limité l'adversaire à trois coups sûrs jusqu'en septième, menant les Pirates de Pittsburgh vers une victoire de 4-2 face aux Cubs de Chicago.



Josh Bell a frappé trois coups sûrs et il a croisé le marbre à deux reprises, tandis que Francisco Cervelli et Jordy Mercer ont tous les deux obtenu un point produit pour les Pirates.



Ian Happ et Kyle Schwarber ont claqué deux circuits consécutifs pour les Cubs, qui n'ont pas remporté deux matchs de suite depuis leur séquence de trois victoires, du 18 au 20 juin.



Nova (9-6) a retiré six frappeurs sur des prises et il a concédé un but sur balles en six manches et deux tiers de travail. Sans compter les circuits, le seul autre coup sûr accordé fut un simple à Schwarber, lors de la deuxième manche.



Felipe Rivero a obtenu les quatre derniers retraits pour inscrire un sixième sauvetage.



Le partant des Cubs, Jake Arrieta (8-7), a alloué quatre points — dont trois mérités — et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il avait concédé un point non mérité en cinq manches avant de dégringoler en sixième.



Royals 4 Dodgers 5 (10 manches)



La recrue Cody Bellinger a soutiré un but sur balles en 10e manche alors que les coussins étaient tous occupés, permettant aux Dodgers de Los Angeles de venir de l'arrière et battre les Royals de Kansas City 5-4.



Les Dodgers, qui mènent la section Ouest de la Nationale, ont signé une cinquième victoire de suite.



Les Dodgers ont atteint le plateau des 60 victoires avant la pause du match des étoiles pour une première fois depuis 1974. Ils ont réussi l'exploit pour seulement une troisième fois depuis 1933, joignant leur formation de 1973 et 1974, qui avait inscrit 63 gains.



Le releveur des Royals Scott Alexander a rempli les buts à la suite de buts sur balles à Chase Utley, Corey Seager et Justin Turner. Il a été remplacé par Kelvin Herrera, qui a lui aussi offert une passe gratuite à Bellinger.