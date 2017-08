Au tour du Rouge et Noir de se faire battre sur le dernier jeu par les Blue Bombers

Matt Nichols, des Blue Bombers, renverse Taylor Reed, du Rouge et Noir./PC

OTTAWA - Justin Medlock a réussi son sixième placement du match sur le dernier jeu de la rencontre et les Blue Bombers de Winnipeg ont défait le Rouge et Noir d'Ottawa 33-30, vendredi.

Pendant les trois dernières minutes de jeu, Medlock a réussi des placements de 35, 40 et 38 verges, en plus d'ajouter un simple, et il a permis aux Blue Bombers de créer l'égalité 30-30 avant de jouer les héros à la toute fin.

Les Blue Bombers ont réussi une deuxième remontée spectaculaire d'affilée.

La semaine dernière, le quart Matt Nichols avait permis aux siens d'effacer un retard de 12 points dans la dernière minute de jeu pour vaincre les Alouettes de Montréal.

Après que Medlock eut créé l'égalité 23-23 après un peu plus de trois minutes de jeu au quatrième quart, le quart du Rouge et Noir Trevor Harris a orchestré une belle poussée qui a pris fin avec une passe de touché de 21 verges à Greg Ellingson. Après le converti de Brett Maher, le Rouge et Noir menait 30-23.

Medlock a toutefois sonné la charge pour les Bombers.

Nichols a complété 25 de ses 38 passes pour 319 verges de gain et une passe de touché de 79 verges à Ryan Lankford. Chris Randle a marqué un majeur sur un retour d'échappé de 24 verges. Medlock a aussi été précis sur 52, 36 et 22 verges.

Du côté du Rouge et Noir, Harris a complété 27 de ses 39 passes pour 263 verges de gain et deux passes de touché.

Sa première passe de touché a eu pour cible Joshua Stangby, sur 12 verges, au premier quart.

William Powell a inscrit un majeur sur une course de 52 verges. Maher a réussi des placements de 37 et 44 verges.