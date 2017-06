Anxiété: «Je manquais le receveur par dix pieds» - Derek Aucoin

On en parle en ondes : Baseball - LMB: l'anxiété chez les lanceurs des ligues majeures (Derek Aucoin) (9:54) Publié le lundi 26 juin 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville et Derek Aucoin

(98,5 Sports) - Vendredi dernier, le releveur numéro un des Blue Jays de Toronto Roberto Osuna n'était pas disponible pour son équipe. La raison? Il souffrait d'anxiété.

Après avoir raté une rencontre et avoir publiquement expliqué de quoi il souffrait, le lanceur âgé de 22 ans est revenu au jeu dimanche afin de protéger un match.

Animateur à la radio depuis des années, Derek Aucoin a lancé dans le baseball professionnel de 1989 à 1998. Peut-il expliquer la mal dont souffre Osuna?

« Premièrement, Osuna a 22 ans, a dit Aucoin, en compagnie de Jérémie Rainville. Il a eu le travail de releveur des Blue Jays à 20 ans. Déjà là, c’était incroyable. Le rôle de releveur de fin de match, ça veut dire que tu t’amènes avec une avance de trois, deux, un point ou que la marque est égale.

« Tu ne peux pas te permettre d’avoir de mauvais match. Parce que si tu as un mauvais match, normalement, tu perds. Il a avoué qu’il est anxieux. Qu’il est perdu. Qu’il n’a plus le contrôle entre ses deux oreilles. Ça, pour un athlète, c’est la pire chose que tu peux vivre. Ça affecte ta performance. »

Derek Aucoin cite de nombreux exemples où des joueurs de baseball n’étaient plus en mesure de livrer la marchandise en raison de blocages. Et il a connu cette sensation fort désagréable, lui aussi.

« Vers la fin de ma carrière, sur les lignes de côtés, je «peinturais» les coins, se souvient Aucoin. Vélocité, mouvement… J’arrivais dans le match, je voyais le frappeur… Et il y avait de bonnes chances que je l’atteigne dans le dos (rires). Je ne voyais plus la «plate». Je ne voyais plus le receveur. Ou, pire, je manquais le receveur par dix pieds.

« Là, tu respires plus vite. Tu es plus tendu. Tu tiens ta balle plus serrée. Tes mouvements sont plus secs. Quand tu perds ce contrôle-là…

« Je lève mon chapeau à Osuna. Il n’a pas essayé de se cacher. Il a des problèmes... Il a 22 ans... Ça montre une maturité. J'espère qu'avec l'aide qu'il va obtenir, il va être plus relaxe. J’ai vécu ça durant un an et demi. Et c’est horrible. »

Écoutez l'entrevue intégrale...