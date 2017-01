Andy Murray éliminé, Roger Federer en quarts de finale

MELBOURNE, Australie - D'autres grosses pointures sont tombées dimanche aux Internationaux de tennis d'Australie, mais une autre que ses fans n'espéraient peut-être plus peut encore rêver à gonfler un palmarès inégalé.

Après Novak Djokovic, deuxième tête de série vaincu au deuxième tour, le Britannique Andy Murray, favori de la compétition, s'est incliné face à l'Allemand Mischa Zverev, qui l'a emporté 7-5, 5-7, 6-2, 6-4 dimanche.



Zverev, un gaucher de 29 ans classé 50e au monde, affrontera le Suisse Roger Federer, qui a vaincu le Japonais Kei Nishikori en cinq manches, 6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6, 6-3, au terme d'un éreintant duel de 3 h 24 minutes.



Plus tard dimanche, l'Américaine Coco Vandeweghe, qui avait éliminé Eugenie Bouchard au 3e tour, a vaincu la favorite et championne en titre, l'Allemande Angelique Kerber, 6-2, 6-3.



Dans un autre match du simple masculin, le Suisse Stanislas Wawrinka a éliminé l'Italien Andreas Seppi en trois manches de 7-6 (2), 7-6 (4), 7-6 (4). Wawrinka croisera le fer avec le Français Jo-Wilfried Tsonga, qui a battu le Britannique Dan Evans 6-7 (4), 6-2, 6-4, 6-4.



Lundi soir, le Canadien Milos Raonic, 3e tête de série, livera bataille à l'Espagnol Roberto Bautista Agut, classé 13e.



Service et volées



Contre le numéro un mondial, Zverev a réalisé huit bris de service en 17 opportunités, incluant un dès le premier jeu de la quatrième manche que l'Allemand a su protéger jusqu'à la fin du match.



Zverev, dont le frère cadet Alexander avait perdu en cinq manches contre Rafael Nadal samedi, a inscrit 65 points en 118 incursions au filet.



Le duel, qui a duré 3 h 34, s'est terminé quand Murray a vu son retour de service du revers aboutir dans le corridor du double à la droite de l'Allemand.



?Honnêtement, je ne sais pas, c'est un peu comme si j'avais été dans un bref coma, a déclaré Zverev. Mon service et mes volées m'ont mené jusqu'au bout. En toute honnêteté, j'ignore comment j'ai pu réussir à gagner certains points.?



Murray visait un premier titre à Melbourne, où il s'est incliné cinq fois en finale depuis le début de sa carrière. C'est la première fois depuis 2009 que Murray se voit montrer la porte de sortie aux Internationaux d'Australie avant les quarts de finale.



C'est également la première fois depuis 2002 que les deux premières têtes de série du simple masculin n'atteignent pas les quarts de finale du premier tournoi majeur de la saison.



?En ce moment, je suis abattu, a admis Murray dans les minutes qui ont suivi sa défaite. Mais j'ai déjà subi de dures défaites et je me suis relevé.?



Départ canon de Nishikori



Face à la 5e tête de série, Federer, classé 17e, a connu un début de match laborieux alors qu'il a perdu les quatre premiers jeux de la manche initiale, et cinq des six premiers.



Il est parvenu à remonter la côte pour forcer un bris d'égalité que Nishikori a toutefois gagné grâce à un mini-bris lors du huitième point.



Federer, qui est de retour sur les courts après une absence de six mois, est devenu intraitable au service à l'exception du cinquième jeu de la quatrième manche, où des bévues du Suisse ont ouvert la porte à Nishikori. Ce dernier en a profité pour inscrire un premier bris depuis le premier set, qu'il a su consolider pour forcer une manche décisive.



Après avoir pris les devants 1-0 à son service, Federer a inscrit un bris dès le jeu suivant et il a tenu le coup jusqu'à la fin. Il a conclu le duel avec un smash avant de manifester sa joie comme on le voit rarement faire.