Andrei Markov s'entraîne à la plage (vidéos)

(98,5 Sports) - On ne sait toujours pas si Andrei Markov va porter l'uniforme du Canadien de Montréal au début de la saison 2017-2018 de la Ligue nationale, mais l'équipe pour laquelle il jouera aura droit à un athlète en forme.

Markov, qui s’est marié il y a quelques jours, ne s’est pas envolé avec sa nouvelle épouse en voyage de noces. Après quatre jours de congé, il a repris l’entraînement avec son compatriote et ami proche Sergei Berezin.

99 degrees heat? No problem!!! Work goes on... #gettingreadyfortomorrow pic.twitter.com/nLo0iKg3ld

En entrevue avec le journaliste Stu Cowan du quotidien The Gazette, Berezin a déclaré qu’il pense que son ami veut jouer encore deux ans.

Entretemps, Berezin a filmé les entraînements de Markov sur une plage de sable fin et il en a relayé quelques-uns sur les réseaux sociaux.

Way to go Marky!!! Always a pleasure working with you...#gettingreadyfortomorrow pic.twitter.com/sBdc81kANf