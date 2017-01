Alex Harvey accède au podium

OBERTSDORF, Allemagne - Le Québécois Alex Harvey a accédé au podium, mercredi, lors de la quatrième étape du Tour de ski, qui était disputée à Obertsdorf, en Allemagne.

Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges a pris la troisième place à l'issue d'une poursuite de 15 km en style libre.



Il a réussi un bel exploit en devançant le Suisse Dario Cologna en fin de parcours.



Le Canadien Devon Kershaw s'est classé en 21e place.



C'est le Russe Sergey Ustiugov qui a gagné l'étape, poursuivant son parcours parfait jusqu'ici, lui qui a remporté les quatre prenmières étapes de ce Tour de ski.



Le skieur de 24 ans, qui a franchi la distance en 37 minutes, 58,5 secondes (37:58,5) est ainsi devenu le premier fondeur à gagner quatre étapes consécutives dans cette compétition.



Ustiugov a devancé le Norvégien Martin Johnsrud Sundby de 37,2 secondes. Harvey a terminé à 1:08,8 derrière le Russe.



Cette victoire permet à Ustiugov d'accroître son avance à 42,2 secondes sur Sundby, qui mène toujours la classement de la Coupe du monde avec 728 points. Finn Haagen Krogh est deuxième à 455 points, cinq de plus qu'Ustiugov.



Plus tôt chez les dames, la Suédoise Stina Nilsson a remporté une deuxième victoire en autant de jours en mettant la main sur la poursuite 10 km, franchissant la distance en 27:42,7. Elle a devancé les Norvégiennes Heidi Weng et Ingvild Flugstad Oestberg.



Nilsson mène le Tour de ski par 6,7 secondes devant Weng. Cette dernière occupe toutefois le premier rang au classement général de la Coupe du monde avec 832 points. Oestberg suit à 766, devant la Finlandaise Krista Parmakoski (594) et Nilsson (531).