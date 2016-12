EDEN PRAIRIE, Minn. - Le porteur de ballon des Vikings du Minnesota Adrian Peterson n'affrontera pas les Packers de Green Bay, samedi, en raison de blessures à un genou et à l'aine.

Les Vikings ont confirmé la nouvelle vendredi. Peterson a effectué un retour au jeu le week-end dernier, participant à 12 jeux lors de son premier match en trois mois. Il a récolté 22 verges de gains sur six courses et les Vikings ont perdu 34-6 face aux Colts d'Indianapolis, ce qui a mis fin à leurs espoirs de se qualifier pour les éliminatoires.



Peterson avait été opéré au genou droit en raison d'une déchirure du ménisque.



Si Peterson n'est pas en mesure de jouer lors du dernier match de la saison face aux Bears de Chicago, il est donc possible qu'il ait disputé son dernier match avec les Vikings.



Âgé de 31 ans, Peterson doit toucher 18 millions $ US la saison prochaine, mais il devra probablement accepter une sévère réduction de salaire s'il souhaite rester avec les Vikings. Sa plus récente blessure pourrait aussi réduire sa valeur sur le marché des joueurs autonomes.