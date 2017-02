Abel décroche le bronze au tremplin de 3 mètres

MONTRÉAL - La plongeuse Jennifer Abel est montée sur la troisième marche du podium au tremplin de trois mètres, samedi, au Grand Prix de Rostock, en Allemagne.

La Lavalloise a totalisé 286,50 points pour terminer derrière la Chinoise Wu Chunting (309,85 points) et l'Ukrainienne Victoriya Kesar (294,60 points).



Troisième des qualifications, Abel s'est ensuite classée troisième de sa demi-finale, décrochant du même coup le dernier laissez-passer disponible pour la finale.



Quatrième de sa demi-finale, Melissa Citrini-Beaulieu, de Saint-Constant, ne s'est pas qualifiée pour la finale.



Plus tôt dans la journée, Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac (361,71 points) ont pris le cinquième rang au tremplin de trois mètres synchro.



Les Allemands Patrick Hausding et Stephan Feck (419,91 points) ont obtenu l'or, suivi des Chinois Li Linewei et Liu Chengming (382,44 points) et des Malaisiens Ahmad Amasyar Azman et Yi Wei Chew (376,14 points).