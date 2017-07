À 32 ans, ce défenseur des Rangers se retire

(98,5 Sports) - Kevin Klein a annoncé qu'il accrochait ses patins vendredi.

Le défenseur des Rangers a été limité à 60 rencontres la saison dernières en raison de maux de dos.

Repêché au 37e rang par les Predators en 2003, l'Ontarien a disputé un peu plus de huit saisons à Nashville avant d'être échangé aux Rangers de New York en 2014.

Il a passé les trois dernières saisons à Manhattan.

Il a fourni 38 buts et 116 mentions d'aide en 627 matchs au cours de sa carrière.

A thank you letter from #NYR Kevin Klein on his retirement. pic.twitter.com/alpVJCgqby