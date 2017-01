23 Canadiens parmi les 100 meilleurs de l'histoire de la LNH

Le seul et unique Maurice «Rocket» Richard

(98,5 Sports) - La riche histoire des Canadiens de Montréal est au coeur de la liste des 100 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey dévoilée à Los Angeles vendredi soir.

Le circuit Bettman qui fête son centenaire cette année a profité du week-end du match des Étoiles pour honorer ceux qui ont fait la grandeur du hockey.

Parmi ces 100 immortels pas moins de 23 joueurs ont porté l’uniforme Tricolore.

Notons qu’à part Patrick Roy, Chris Chelios et Denis Savard, aucun joueur du Tricolore des années 1980 à aujourd’hui n’apparaît sur cette liste.

Certains, comme Denis Savard, Frank Mahovlich ou Chris Chelios ont connu leurs meilleurs moments avec d’autres équipes; ils n’en ont pas moins gagné au moins une Coupe Stanley avec les Canadiens.

Patrick Roy, par exemple, a été le héros des deux dernières conquêtes de la Coupe par les Habitants avant d’en gagner deux autres au Colorado, son # 33 est d'ailleurs dans les hauteurs du Centre Bell.

Un autre gardien, Jacques Plante a dominé à ce poste dans les années 50 avant d’être échangé aux Rangers de New York au début des années 1960. Plante était le gardien de la grande équipe qui a gagné 5 Coupes Stanley consécutives et 5 trophées Vézina dans les années 1950. Il a aussi révolutionné l’équipement des gardiens de but en insistant pour jouer avec un masque.

Évidemment les grands noms des épopées glorieuses des Canadiens sont sur cette liste : Howie Morenz, Maurice et Henri Richard, Jean Béliveau, Bernard Geoffrion, Yvan Cournoyer, Larry Robinson, Serge Savard, Jacques Lemaire, Guy Lafleur.

Plusieurs Québécois qui n’ont pas joué à Montréal figurent aussi sur la liste : Martin Brodeur, Mike Bossy, Raymond Bourque, Marcel Dionne, Dave Keon, Mario Lemieux, Bernard Parent, Gilbert Perrault, Denis Potvin, Jean Ratelle, Luc Robitaille.

Les Nordiques de Québec ont aussi un représentant en Peter Stastny parmi les joueurs qui marqué les années 1980

Liste par positions des joueurs des Canadiens parmi les 100 historiques

Gardiens : Georges Vezina, Bill Durnam, Jacques Plante, Ken Dryden, Patrick Roy (je n’ai pas inclus Tony Esposito qui a joué seulement 13 matchs avec les Canadiens)

Défenseurs : Doug Harvey, Larry Robinson, Serge Savard, Chris Chelios

Centre : Howie Morenz, Elmer Lach, Jean Béliveau, Henri Richard, Jacques Lemaire, Denis Savard

Ailiers : Toe Blake, Maurice Richard, Dickie Moore, Bernard Geoffrion, Frank Mahovlich, Yvan Cournoyer, Guy Lafleur, Bob Gainey