11 choses à savoir sur Jonathan Drouin

(98,5 Sports) - Onze choses que vous ne saviez peut-être pas sur le nouvel attaquant du Canadien de Montréal, Jonathan Drouin.

1-Il a commencé à jouer au hockey à 7 ans et demi, soit beaucoup plus tard que la majorité des hockeyeurs québécois.

2-Durant son séjour à Halifax, alors qu'il jouait pour les Mooseheads de la LHJMQ, il a été hébergé par une famille d'accueil québécoise.

3-En raison de ses bonnes mains, il a souvent été comparé à Pavel Datsyuk.

4-En janvier 2016, il a été suspendu sans salaire par le Lightning de Tampa Bay. Drouin, qui venait d'être rétrogradé, avait refusé de se rapporter au club-école de la Ligue américaine et avait exigé un échange. Ses patrons ont refusé et après six semaines, il a mis fin à sa grève.

5-Cette décision lui a valu toutes sortes de critiques. Des commentateurs et des journalistes l'ont qualifié d'«enfant gâté» ou de «pleurnichard».

6-Il a gagné le concours du patineur le plus rapide au match des Étoiles de la LNH en 2015.

7-En 2013, alors qu'il portait l'uniforme des Mooseheads d'Halifax, il a été nommé joueur par excellence de la Ligue canadienne de hockey et joueur le plus utile à son équipe dans la LHJMQ.

8-Drouin a obtenu 242 points, dont 77 buts, en 128 matchs dans la LHJMQ. Il a aidé les Mooseheads à remporter le tournoi de la Coupe Memorial en 2013.

9-Son entraîneur de l'époque, Dominique Ducharme, disait de lui qu'il n'avait aucun défaut apparent sur la patinoire et qu'il avait une vision du jeu phénoménale.

10-Sur la scène internationale, Drouin a porté les couleurs du Canada au Championnat du monde junior en 2013 et 2014. Il a également fait partie de l'Équipe Amérique du Nord lors de la Coupe du monde 2016.

11-Il a inscrit son tout premier but dans la LNH le 24 octobre 2014 face aux Jets de Winnipeg.